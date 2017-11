Weitere Features bereits in Planung

Die ARD-Audiothek ist nach mehrwöchiger Testphase jetzt offiziell gestartet. Die App für Android und iOS steht in der Version 1.0 zum kostenlosen Download bereit. Wie der öffentlich-rechtliche Senderverbund mitteilte, standen während der Testwochen technische Optimierungen auch verbesserte Empfehlungsfunktionen im Fokus. So sei beispielsweise von Android-Nutzern der Wunsch geäußert worden, Downloads von Sendungen auch auf einer im Smartphone befindlichen Speicherkarte zu ermöglichen und nicht nur im Gerätespeicher. Dieses Feature habe die ARD nun umgesetzt.

Als weitere Neuerung ist ein automatisch zusammengestellter Stream geplant, dessen Inhalte sich an den Interessen der Nutzer orientiert. Wann dieses Feature in die Anwendung integriert wird, ist derzeit aber noch nicht bekannt. Schon jetzt haben Kunden die Möglichkeit, Programmschwerpunkte gemäß ihrer inhaltlichen Vorlieben auszuwählen. Wir haben die ARD-Audiothek noch während der Testphase ausprobiert. In der nachfolgenden Meldung lesen Sie, welchen Eindruck wir dabei von dem Angebot gewonnen habe.