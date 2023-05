Nach langer Zeit: ARD überträgt wieder Fußball-Länderspiel

Nach langer Zeit steigt die ARD wieder in die Über­tra­gung eines Länder­spiels der deut­schen Natio­nal­mann­schaft außer­halb der großen Turniere ein. Mitte Juni über­trägt das Erste die Begeg­nung in Polen.

Wenn es um die Über­tra­gung von Fußball-Länder­spielen außer­halb der großen Turniere geht, waren die letzten Jahre weit­gehend eine Domäne von RTL. Egal, ob Spiele der Nations League oder Freund­schafts­spiele: Vieles lief bei dem Privat­sender.

Ein neuer Kontrakt der Euro­päi­schen Fußball-Union (UEFA) mit RTL über die eine Hälfte sämt­licher Begeg­nungen außer­halb der großen Turniere wurde unlängst bis 2028 geschlossen. Offen war bisher jedoch, wer die anderen Spiele live über­tragen wird. So fehlt bisher von den öffent­lich-recht­lichen Sendern ARD und ZDF eine offi­zielle Bestä­tigung zu einer Verein­barung über die Über­tra­gungs­rechte an dem Länder­spiel-Paket mit der UEFA.

ARD steigt nach langer Zeit wieder ein

Bald wieder Übertragungen von Fußball-Länderspielen in der ARD

Bild: SWR - Südwestrundfunk Ein biss­chen Licht ins Dunkle scheint es aber jetzt zu geben. Nachdem bereits ZDF neben RTL zuletzt einige Spiele der deut­schen Elf live über­tragen hat, steigt auch die ARD nach längerer Absti­nenz wieder mit ins Boot ein. Der Sender­ver­bund über­trägt das Länder­spiel am 16. Juni in Polen ab 20.45 Uhr live aus Warschau. Die Begeg­nung wird im Ersten sowie im Internet, unter anderem in der Media­thek oder auf sportschau.de zu sehen sein.

RTL ist dann wieder wenige Tage später an der Reihe. Am 20. Juni zeigt der Privat­sender die Partie gegen Kolum­bien live aus der Gelsen­kir­chener Veltins-Arena auf Schalke.

Das 1000. Länder­spiel der Natio­nal­mann­schaft steigt derweil schon am 12. Juni in Bremen, und diese Begeg­nung wird vom ZDF über­tragen. Der DFB weist ausdrück­lich darauf hin, dass die Begeg­nung extra auf die fami­lien­freund­liche Anstoß­zeit um 18 Uhr gelegt wurde, damit auch die jüngsten Fans eine Chance haben das Spiel live zu sehen - nicht nur im Stadion, sondern auch zu Hause vor den Bild­schirmen. Es deutet also alles darauf hin, dass bis ins Jahr 2028 RTL eine Hälfte und ARD/ZDF die andere Hälfte der deut­schen Länder­spiele abseits von Welt- und Euro­pameis­ter­schaften zeigen wird.

Immer noch unklar ist unter­dessen, ob die Fußball-WM der Frauen in Deutsch­land über­haupt im TV zu sehen sein wird.