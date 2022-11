TV über Satellit: Diese Kanäle werden in Kürze abgeschaltet

Vier öffent­lich-recht­liche Spar­ten­kanäle werden ab 15. November nur noch in HD-Qualität auf Astra verbreitet. Auswir­kungen könnten sich auch für den Empfang in den Kabel­netzen ergeben.

Schon im Früh­jahr hatte die ARD darüber infor­miert, die Satel­liten­ver­brei­tung einiger Fern­seh­pro­gramme in Stan­dard-Qualität zu beenden. Nun steht die Abschal­tung unmit­telbar bevor, wie der öffent­lich-recht­liche Sender­ver­bund erneut mitteilte. Zum 15. November entfällt die Verbrei­tung der Programme Arte, phoenix, One und tages­sschau24 in Stan­dard-Auflö­sung (SD), die über den Trans­ponder 51 (10.744 GHz hori­zontal) des Astra-Satel­liten­sys­tems auf der Orbit­posi­tion 19,2° Ost reali­siert wurde.

Alle genannten Programme werden auch in Zukunft über Astra zu empfangen sein - dann aller­dings ausschließ­lich in hoch­auf­lösender Qualität (HD). Für Zuschauer, die Arte, phoenix, One und tages­sschau24 ohnehin bereits in HD empfangen, ändert sich nichts. Wer dagegen noch das quali­tativ schlech­tere SD-Signal nutzt, muss kurz­fristig handeln, da die TV-Kanäle ansonsten ab dem kommenden Dienstag nicht mehr empfangen werden können. SD-Abschaltung auf Astra

Bild: teltarif.de Wer bereits einen HD-taug­lichen Satel­liten­receiver besitzt, sollte Arte, phoenix, One und tages­sschau24 bereits in hoch­auf­lösender Qualität in der Programm­liste finden. Zuschauer müssen sich in diesem Fall nur an den neuen Spei­cher­platz gewöhnen oder die Kanal­liste anpassen. In seltenen Fällen kann ein auto­mati­scher oder manu­eller Sender­such­lauf erfor­der­lich sein, um die HD-Programme einzu­lesen und abzu­spei­chern.

Hier sind die HD-Versionen zu finden

One HD und tages­schau24 HD senden über Astra auf Trans­ponder 39 (11.053 GHz hori­zontal, SR 22.000, FEC 2/3). phoenix HD ist auf Trans­ponder 25 (11.582 GHz hori­zontal, SR 22.000, FEC 2/3) zu finden. Wer Arte HD empfangen möchte, wird auf Trans­ponder 19 (11.494 GHz hori­zontal, SR 22.000, FEC 2/3) fündig. Voraus­set­zung für den Empfang in HD ist ein geeig­neter Receiver bzw. ein TV-Gerät mit einge­bautem Empfangs­teil (DVB-S2 HD).

Die ARD rechnet damit, dass sich die Abschal­tung der Programme in SD auf Astra auch auf die Weiter­ver­brei­tung in den Kabel­netzen auswirkt. Sprich: Auch Kabel­kunden müssen - falls nicht längst geschehen - auf die Kanäle in hoch­auf­lösender Qualität umsteigen. Voda­fone speise den Kultur­kanal Arte bereits seit Ende März nur noch in HD-Qualität in seine Kabel­netze ein.

Arte, phoenix, One und tages­sschau24 sind schon seit langer Zeit in HD auf Astra verfügbar. Mit der Abschal­tung der Programme in SD endet der Simul­cast­betrieb, was schluss­end­lich Verbrei­tungs­kosten einspart. Nach dem 15. November sollen betrof­fene Zuschauer auf den bisher für die SD-Kanäle genutzten Sende­plätzen für einige Wochen Infor­mationen zum Wechsel auf HD-Empfang bekommen. Bereits seit Mitte September macht die ARD mit Lauf­bän­dern, Text­tafeln und Ansagen auf den Wegfall der Sendungen in Stan­dard-Auflö­sung aufmerksam.

Schon im vergan­genen Jahr hatte sich die ARD von ihrem Radio­trans­ponder getrennt.