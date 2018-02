Archos Core-S-Familie setzt auf Displays mit 18:9

teltarif.de-Redakteur Stefan Kirchner meint:

Ganz ehrlich, beim Blick auf die technischen Daten frage ich mich, wie Archos es sich traut, so etwas noch auf den Markt zu bringen. Ein 5,7 Zoll großes Display im Core 55S, auch wenn es ein IPS-Panel besitzt, wird bei einer Auflösung von 480 mal 960 Pixel ein stark pixeliges Bild abliefern. Auch das 6-Zoll-Display des Core 60S hätte locker FullHD+ bekommen müssen. Selbst der RAM mit 1 GB ist ohne Android Go eine regelrechte Zumutung, angesichts des Ressourcen­bedarfs von Android. Eine höhere Auflösung und mindestens 2 GB RAM wären deutlich besser gewesen. Dann sind die Geräte zwar, was weiß ich, vielleicht 50 Euro teurer, aber bieten dafür auch zeitgemäße Minimal-Technik. Aus meiner Sicht sind derartige Geräte heutzutage ihr Geld einfach nicht wert, selbst für Kunden mit kleinem Budget.Eines muss ich Archos jedoch zugestehen: Mit 5,7 Zoll und mehr sind die Geräte nahezu konkurrenzlos in ihren Preisklassen.