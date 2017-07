Nichts Genaues weiß man nicht: Datenschutz im Job

Welche Informationen darf mein Arbeitgeber über mich sammeln? Was muss ich ihm alles verraten? Darf er Zugriff auf meinen Browser-Verlauf haben und schaut jemand in meinen Posteingang, wenn ich im Urlaub bin? Wichtige Fragen, die nicht immer klar geregelt sind.

Was darf mein Chef über mich wissen? Datenschutz im Job ist ein kniffliges Thema - dabei ist die Rechtslage im Grunde simpel. "Informationelle Selbst­bestimmung ist ein Grund­recht, das man an der Büro­tür nicht abgibt", sagt Norbert Geyer, Fachanwalt für IT-Recht und Experte für Daten­schutz. Informationen über seine Angestellten darf der Arbeitgeber deshalb nur erheben, wenn er sie wirklich braucht - zum Beispiel für die Gehalts­abrechnung. "Alles darüber hinaus geht den Arbeit­geber dann aber erstmal nichts an."

Mehr sammeln darf er nur, wenn der Arbeit­nehmer zustimmt. Teilweise gibt es dafür Betriebs­vereinbarungen, anderswo unterschreiben Angestellte mit dem Arbeits­vertrag eine Vereinbarung. "Diese Einwilligung muss, um wirksam zu sein, komplett transparent und klar getrennt vom Arbeits­vertrag sein", erklärt Geyer. Unterschreibt der Arbeit­nehmer die Vereinbarung nicht, gilt der Arbeits­vertrag trotzdem. Und auch sonst darf ein Mitarbeiter nicht das Gefühl haben, dass ihm ohne Unterschrift negative Konsequenzen drohen.

Trotz solch klarer Regelungen gibt es in der Praxis viele Unklarheiten. Häufigster Konflikt­herd sind Kommunikations­daten - der Browser-Verlauf zum Beispiel, der Inhalt des Diensthandys oder E-Mails. Darf der Chef die lesen oder löschen, wenn jemand den Betrieb verlässt? Dürfen Kollegen im Urlaub auf das Post­fach zugreifen? Darf der Chef kontrollieren, wer im Büro privat surft - und welche Mittel sind dafür recht?

"Oft ist das Problem, dass es keine klaren Regeln in Betrieben gibt", sagt Geyer.