Google Play Alternative Neo Store im Test

Beim App-Down­load unter Android muss es nicht immer der Google Play Store sein. Soge­nannte FOSS - also Open Source Apps - finden sich beispiels­weise bei F-Droid. Es gibt aber noch eine inter­essan­tere Alter­native, die sich auch optisch weitaus besser in Android inte­griert. Der Neo Store ist in dieser Hinsicht auf jeden Fall einen Blick wert.

Zugriff auf F-Droid

Im Neo Store finden sich Open Source-Apps

Screenshot: Björn König Bei der Einrich­tung des Neo Stores muss man sich zunächst entscheiden, auf welche Paket­quellen die App zugreifen soll. F-Droid lässt sich hierbei bereits bei der Instal­lation auswählen, darüber hinaus exis­tieren noch weitere Quellen wie Guar­dian Project Offi­cial Releases oder das KDE Android Release. Einstellen lässt sich auch, in welchem Inter­vall Aktua­lisie­rungen für die Verzeich­nisse durch­geführt werden sollen.

Bei den Paket­quellen besteht zusätz­lich die Option, diese nur bei bestehender WLAN-Verbin­dung zu aktua­lisieren. Das kann unter­wegs von Vorteil sein, wenn beispiels­weise kein entspre­chender Daten­tarif vorhanden ist. Zusätz­lich lassen sich auch insta­bile bzw. Beta-Versionen von Open Source-Apps instal­lieren, was jedoch nicht unbe­dingt empfeh­lens­wert ist.

Funk­tionen wie bei Google Play

Prin­zipiell sind viele Funk­tionen des Google Play Store auch im Neo Store vorhanden. So zum Beispiel bereits instal­lierte Apps mit der entspre­chenden Möglich­keit, diese zu aktua­lisieren, wenn eine neue Version vorhanden ist. Prak­tisch ist auch, dass neue Soft­ware bei Aktua­lisie­rung sofort im Bereich "Neue Anwen­dungen" ange­zeigt werden.

Mit einem Dark Mode inte­griert sich der Neo Store visuell in die Android-Umge­bung, außerdem ähnelt die Ober­fläche stark dem von Google verwen­deten Mate­rial Design, weshalb die App sich vor allem für neuere Android-Versionen eignet. Insge­samt hatten wir zudem den Eindruck, dass Verzeich­nis­aktua­lisie­rungen schneller als bei F-Droid ausge­führt wurden.

Kein Ersatz für Play Store

Der Neo Store ist zwar sehr nütz­lich, aber kein Ersatz für den Google Play Store. Zahl­reiche wich­tige Apps für Banking, Strea­ming oder Produk­tivität finden sich hier nämlich nicht. Aller­dings exis­tieren für viele Anwen­dungen zumin­dest inter­essante Alter­nativen, zum Beispiel Open Source Musik- oder Video­player oder Währungs­rechner.

Da zur Nutzung keine Google Play Dienste erfor­der­lich sind, lässt sich der Neo Store glei­cher­maßen unter "offenen" Android-Versionen ohne Google instal­lieren. Möglich ist außerdem die Nutzung auf Android-Tablets inklu­sive den von Amazon veröf­fent­lichten Fire-HD-Geräten. Wer bereits F-Droid instal­liert hat, kann den Neo Store zudem dort herun­ter­laden.

