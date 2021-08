Honey: Die Cashback-App von PayPal im Test

Mit "Honey" betreibt PayPal in den USA eine beliebte Coupon-Such­maschine, nun ist der Dienst auch in Deutsch­land verfügbar. Wir haben uns das Angebot näher ange­schaut und bewerten, ob es sich im Vergleich mit anderen Bonus­pro­grammen lohnt.

Bild: Honey Cash­back-Programme erfreuen sich in Deutsch­land nach wie vor großer Beliebt­heit. Insbe­son­dere die American Express-Tochter Payback gehört hier­zulande zu den Markt­füh­rern. Nun wagt sich ein weiteres US-Schwer­gewicht auf den deut­schen Markt: "Honey" heißt die Coupon-App von PayPal. Beson­ders ist hierbei jedoch, dass Nutzer nicht mehr selbst nach einem für sie passenden Cash­back oder Prämi­encode suchen müssen, viel­mehr "durch­forstet" Honey an der Online-Kasse alle bekannten Coupons nach inter­essanten Rabatten und löst diese auto­matisch ein. Doch funk­tio­niert das auch in der Praxis? Wir haben es uns näher ange­schaut.

Mobil und im Browser

Das Honey-Addon im Browser sucht automatisch nach Rabatt-Codes

Bild: Honey Honey gibt es als App oder Browser-Addon, zum Beispiel für Mozilla Firefox. Hier bietet sich die Option, soge­nannte "Honey Rewards" zu sammeln. Die App selbst läuft im Hinter­grund und akti­viert sich auto­matisch, wenn man den Waren­korb eines unter­stützten Online-Shops aufruft. In Deutsch­land ist die Zahl der unter­stützten Händler mitt­ler­weile recht groß und es finden sich auf den ersten Blick durchaus viele bekannte Marken. Beson­ders einfach ist die Anmel­dung, wenn man bereits über ein bestehendes PayPal-Konto verfügt.

Zu den Part­nern von Honey gehören hier­zulande unter anderem Micro­soft, Samsung, Spreadshirt, Tripad­visor und NordVPN. Hier können Nutzer direkt im Rahmen des Honey Gold-Prämi­enpro­gramms zusätz­liche Shop­gut­scheine erhalten. In unserem Test funk­tio­nierte auch eine Koope­ration mit Amazon offenbar bereits, im Waren­korb suchte Honey direkt nach einem passenden Gutschein, welcher im Rahmen des Einkaufs einge­löst werden kann.

Rabatte nicht garan­tiert

In der Praxis zeigt sich aller­dings, dass man nicht bei jedem Einkauf Gutscheine bzw. Cash­backs erhält. Im Part­ner­shop muss der Coupon ebenso für den jewei­ligen Einkauf einlösbar sein. Honey "probiert" dazu an der Kasse verschie­dene Cash­backs aus. In dem von uns zuvor genannten Test mit Amazon konnte aller­dings zum Kauf­zeit­punkt kein passender Code einge­löst werden. Es ist für Kunden nicht nach­prüfbar, auf welchen Pool Honey dies­bezüg­lich zugreift und ob alle Codes entspre­chend aktuell sind.

In jedem Falle sollte man sich als routi­nierter Schnäpp­chen­jäger im Netz nicht nur allein auf Honey verlassen, sondern zumin­dest bei den eigenen Lieb­lings­shops auch selbst immer mal wieder nach Cash­backs oder Gutscheinen Ausschau halten. Hier bieten sich regel­mäßig Portale wie "mydealz" an, bei denen die User selbst entspre­chende Gutscheine und Rabatt­ange­bote bei der Platt­form melden.

Daten­schutz bei PayPal

Wer Honey nutzt, sollte sich eben­falls über das Thema Daten­schutz Gedanken machen. Vor allem für PayPal dürfte es schließ­lich bei dem Angebot nicht nur darum gehen, Käufern im Netz mit lukra­tiven Gutscheinen einen Gefallen zu tun. In erster Linie will man mehr über das Kauf­ver­halten poten­zieller Kunden im Netz erfahren, zusammen mit allen Trans­akti­ons­daten von PayPal sammelt sich hier ein ordent­licher Daten­schatz an.

Und auch alle Honey-Part­ner­shops werden mit Sicher­heit von den Infor­mationen profi­tieren. Im Endef­fekt muss sich jeder Kunde selbst die Frage stellen, ob und welche Infor­mationen er Händ­lern und Finanz­dienst­leis­tern im Netz frei­willig geben will. Auch das in Deutsch­land sehr beliebte Payback-Rabatt­pro­gramm stand bei Verbrau­cher­schüt­zern in den vergan­genen Jahren häufig in Verruf. Wie bei Honey sammelt das Unter­nehmen sehr viele Infor­mationen über das Einkaufs­ver­halten von Kunden, auf der anderen Seite sind die Prämien im Vergleich zum Umsatz relativ unat­traktiv bzw. es gibt die Sach­prä­mien im Handel oftmals ohnehin güns­tiger.

