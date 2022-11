Fußball-WM 2022 in Katar: Die 11 besten Apps zum Event

An diesem Sonntag, 20. November, startet die Fußball-WM 2022 in Katar. Wir stellen die elf besten Apps zum Groß­event vor.

An diesem Sonntag startet die FIFA Fußball-Welt­meis­ter­schaft 2022 in Katar. Eine Fußball-WM - das war bis zuletzt noch ein rauschendes Fest und zudem das Sport­ereignis des Jahres. Viele erin­nern sich noch an das "Sommer­mär­chen" 2006 im eigenen Land oder den Gewinn der Fußball-WM 2014 in Brasi­lien - mit Auto­korsos und Jubel­stürmen beim Public Viewing.

Doch in diesem Jahr ist alles anders: Nicht nur, dass es die WM erst­mals nicht im Sommer gibt. Die FIFA steht mächtig in der Kritik, das Groß­event an ein Land vergeben zu haben, in dem Menschen­rechte einge­schränkt sind und beispiels­weise Homo­sexua­lität verboten ist. Berichte über zahl­reiche Todes­opfer unter Gast­arbei­tern beim Bau der Stadien taten ihr Übriges.

Kurz vor der WM haben mehr als die Hälfte der Deut­schen bekräf­tigt, keine Minute aus Katar live schauen zu wollen. Es ist aller­dings frag­lich, ob die meisten das bis zum Ende durch­ziehen, erst recht, wenn die deut­sche Elf bei dem Turnier erfolg­reich sein sollte.

Nichts­des­totrotz stellen wir für Fußball-Fans in unserer Bilder­serie die nach unserem Bekunden elf wich­tigsten Apps zur Fußball-WM in Katar vor. Los geht es mit einem Klick auf das Bild.