Die besten Apps fürs TV-Programm

Bild: TV Spielfilm Verlag GmbH Elek­tro­nische Programm­führer (EPGs) machen mitt­ler­weile so manche Programm­zeit­schrift über­flüssig. Doch wirk­lich darauf verzichten möchten viele Fern­seh­zuschauer dann auch wieder nicht. Ausführ­lichere Hinter­grund­infos zu Sendungen gibt es nach wie vor über­sicht­lich in Programm­zeit­schriften wie Hörzu, TV Spiel­film & Co.

Trotzdem muss natür­lich niemand mehr zum Zeit­schrif­ten­laden gehen oder ein klas­sisches Abo abschließen. Wie auch bei Zeitungen und Maga­zinen kommen die Titel alle bequem per App auf das Smart­phone oder Tablet. Doch welche Apps lohnen sich? Wir haben uns einen Über­blick verschafft.

Hörzu

Was uns direkt sehr positiv aufge­fallen ist: Die Hörzu-App lädt alle Infor­mationen beson­ders schnell, außerdem müssen Nutzer sich sogar in der kosten­losen Version prak­tisch keine Werbung anschauen. Es gibt eine Über­sicht zu allen rele­vanten Fern­seh­sen­dern, insbe­son­dere auch den Pay-TV-Ange­boten von Sky. Man kann je nach Wunsch in seine indi­vidu­elle Sende­zeit, vor allem die 20.15 Uhr Prime­time-Ansicht wech­seln und sich dort alle Programm­inhalte anzeigen lassen.

Prak­tisch ist auch die Option, alle Sender nach Wunsch anzu­ordnen, aller­dings wird die Liste nicht gespei­chert, da man keinen Nutzer­account anlegen kann. Das ist ein großer Nach­teil, man muss somit auf jedem weiteren Gerät seine persön­liche Sender­liste neu anlegen. Außerdem fehlt in der Hörzu-App auch eine Über­sicht zu den Inhalten von Strea­ming-Diensten, es wird ausschließ­lich eine Programm­vor­schau der linearen Sender ange­zeigt. Ein weiterer Kritik­punkt ist der fehlende Tablet-Modus, dort wurde die App in unserem Test nur im Hoch­format darge­stellt. Die völlig werbe­freie Version von Hörzu gibt es für 99 Cent im Monat.

TV Spiel­film

Eine weitere häufig genutzte App kommt von TV Spiel­film. Ursprüng­lich war noch ein Live TV-Angebot von Zattoo inte­griert, diese App muss man mitt­ler­weile jedoch zusätz­lich instal­lieren. Ein beson­deres Extra ist neben der indi­vidu­ellen Programm­ansicht mit eben­falls allen wich­tigen linearen Sendern die Rubrik "Kino und Trailer" mit Infor­mationen zu Film-Neustarts. Darüber hinaus kann man sich nach Bedarf Push-Mittei­lungen zu aktu­ellen Programm­tipps schi­cken lassen.

Wie auch bei Hörzu gibt es die Möglich­keit, alle High­lights zur Wunsch­zeit anzeigen zu lassen. Wunsch­sender können dabei entweder alpha­betisch oder nach einzelnen Gruppen sortiert werden. Für Strea­ming-Fans eignet sich TV Spiel­film aller­dings wie auch die App von Hörzu eher weniger, der Fokus liegt ganz eindeutig auf Infor­mationen zu Live-TV. Für 89 Cent im Monat kann man das Paket "EPG Plus" buchen, damit wird die App werbe­frei. Außerdem gibt es 14 statt sieben Tage Programm­vor­schau und über 65 zusätz­liche Sender im Verzeichnis.

Klack

Klack ist aus unserer Sicht eine beson­ders inter­essante App-Programm­zeit­schrift, denn sie bietet auch in der kosten­losen Vari­ante eine ganze Reihe von inter­essanten Zusatz­funk­tionen. Dazu zählt beispiels­weise die Möglich­keit, seine Sender­listen in der Cloud zu spei­chern und diese auf allen Geräten abzu­rufen. Im Gegen­satz zu Hörzu bietet Klack auch eine Tablet-Vari­ante der App. Beson­ders inter­essant ist aber die Strea­ming-Programm­vor­schau. Alle wich­tigen Inhalte von Amazon, Netflix, Disney+ und Joyn werden über­sicht­lich inklu­sive verfüg­barer Seri­enstaf­feln ange­zeigt.

Darüber hinaus gibt es Tipps und die Option, alle Inhalte nach Genres von Filmen und Serien über Sport bis hin zu Doku­men­tationen und Sport zu sortieren. Zusätz­lich kann man sich alle Inhalte auch in der auf dem Fern­seher gewohnten EPG-Ansicht anzeigen lassen. Insge­samt muss man aller­dings fest­halten, dass der größere Funk­tions­umfang bei Klack eindeutig zu Lasten der Geschwin­dig­keit geht. Hier bleibt Hörzu klar im Vorteil.

Eine Alter­native zu App-Programm­zeit­schriften sind auch Strea­ming-Such­maschinen.