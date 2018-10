Die besten Smart-TV-Apps für alle TV-Betriebssysteme

Smart-TVs können mit den richtigen Apps um zusätzliche Streaming-Dienste, nützliche Programme oder Anbindungen an soziale Netzwerke erweitert werden. Aufgrund der starken Fragmentierung durch die verschiedenen Betriebssysteme fällt es allerdings schwer, einen Überblick über die zur Verfügung stehende Software zu erhalten. In diesem Artikel listen wir praktische Apps für die am meisten verbreiteten Smart-TV-Plattformen Android TV, Tizen, webOS, My Home Screen und Smart Portal auf. Je nach Fernseher-Modell (und Alter) werden möglicherweise aber nicht alle aufgelisteten Anwendungen angeboten.

Mit einem Klick aufs Bild gelangen Sie jeweils zur nächsten Seite.