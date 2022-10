Die neue Banking-App von C24 im Test

Es gibt immer weniger wirk­lich bedin­gungslos kosten­freie Giro­konten auf dem Markt, eines davon ist das "Smart­konto" vom Vergleichs­portal Check24. Die zuge­hörige App bekam nun einen umfas­senden Relaunch mit neuem Design und erwei­terten Funk­tionen.

Die Navi­gation in einzelne Konto­funk­tionen hat sich deut­lich verbes­sert.

Intui­tiveres Design

Die neue App von C24

Bild: C24 Bislang war die C24-App nicht beson­ders über­sicht­lich, das hat sich nun geän­dert. Die Benut­zer­ober­fläche gleicht stärker anderen bekannten Smart­phone-Banken wie N26 oder Revolut. Neu ist die zentrale Über­sichts­seite mit einzelnen Kacheln, welche direkt zu den gewünschten Konto- und Karten­funk­tionen führt. Über diese lässt sich beispiels­weise ein Dispo­kredit bean­tragen oder eine Master- bzw. Giro­card bestellen.

Zudem erhalten Konto­nutzer direkten Zugriff auf Funk­tionen im Vergleichs­portal Check24 und können unter anderem Kredite, Geld­anlagen sowie Strom- und DSL-Verträge verglei­chen. Inter­essant ist zudem das Cash­back und die Rück­lagen­funk­tion auf ein verzinstes Spar­konto. Hier liegt der Zins­satz aktuell bei 0,2 Prozent p.a.

Unter­stüt­zung von Echt­zeit­über­wei­sungen

Immer mehr Banken bieten ihren Kunden SEPA-Instant als kosten­freies Zusatz­fea­ture an. Das heißt: Sowohl einge­hende als auch ausge­hende Echt­zeit­über­wei­sungen sind in jedem Konto­modell enthalten. Bei C24 ist dies jedoch nicht der Fall. Im vom uns getes­teten C24-Smart­konto sind zwar einge­hende Echt­zeit­über­wei­sungen ohne Aufpreis inklu­sive, für jede ausge­hende Trans­aktion fallen aller­dings 0,99 Euro an.

Das ist aus unserer Sicht nicht mehr zeit­gemäß, da gerade diese Funk­tion im Wett­bewerb mit US-Zahlungs­dienst­leis­tern wie PayPal für Bank­kunden immer wich­tiger wird. Diese Funk­tion sollte in jedem Falle für die Nutzer aller Konto­modelle ohne Aufpreis enthalten sein. Inter­essant wäre zudem eine über­sicht­liche Möglich­keit, Kontakte für Über­wei­sungen anzu­legen.

Keine "Super-App"

Im Gegen­satz zu anderen Neobanken ist C24 immer noch keine "Super-App" für alle Finanzen. So wird beispiels­weise kein inte­griertes Wert­papier­depot ange­boten, auch der Kauf von ETFs oder Kryp­towäh­rungen ist derzeit nicht möglich. Vor allem Anbieter wie Revolut, Vivid Money & Co. setzen zuneh­mend auf derar­tige Finanz­pro­dukte. Markt­führer N26 hatte vor einiger Zeit ange­kün­digt, Invest­ment­pro­dukte anbieten zu wollen.

Im Detail fehlen bei C24 weitere Funk­tionen, welche bei anderen Neobanken aber auch Direkt­banken wie Comdi­rect oder Consorsbank mitt­ler­weile üblich sind. Dazu zählen Konto-Sofort­auf­ladungen mit Google Pay oder die Unter­stüt­zung von passiven Weara­bles wie Fidesmo Pay oder Swatch Pay. Eine Charge- bzw. Revol­ving-Kredit­karte hat C24 zumin­dest aktuell ebenso nicht im Programm. In dieser Hinsicht ist also durchaus noch Luft nach oben.

Letzt­end­lich sollte jeder C24-Kunde das Thema Daten­schutz im Hinter­kopf behalten. Wer ein grund­sätz­liches Problem damit hat, dass Infor­mationen mit dem Vergleichs­portal Check24 geteilt werden, ist bei dieser Bank eher falsch, selbst wenn das Konto mit Blick auf Kondi­tionen insge­samt durchaus attraktiv erscheint.

