USA: Apple stellt Verkauf von Apple Watch ein

Für zwei Apple-Watch-Modelle droht in den USA ein Verkaufs- und Import­verbot. Apple stellt den Verkauf vorzeitig ein.

Apple-Watch-Verkaufsstopp in den USA

Bild: Apple, Montage: teltarif.de Apple stellt in den USA noch vor Weih­nachten den Verkauf der Apple Watch Series 9 und der Apple Watch Ultra 2 ein. Das bestä­tigte der ameri­kani­sche Tech­nolo­gie­kon­zern gegen­über dem Online­magazin 9to5mac. Hinter­grund ist ein Patent­streit mit dem Medi­zin­technik-Unter­nehmen Masimo um die bei der Apple Watch einge­setzte Blut­sauer­stoff­sensor-Tech­nologie. Die Apple Watch Series 9 und die Apple Watch Ultra 2 werden demnach ab dem kommenden Donnerstag, den 21. Dezember, aus dem Online-Store des Herstel­lers für die USA verschwinden. Nach dem 24. Dezember werden die beiden aktu­ellen Apple-Watch-Modelle auch aus den statio­nären Laden­geschäften des Herstel­lers in den Verei­nigten Staaten verschwinden.

Apple Watch SE nicht betroffen

Bild: Apple, Montage: teltarif.de Die Apple Watch SE sei von der Maßnahme nicht betroffen, da dieses güns­tigere Smart­watch-Modell nicht über Sensor verfügt, um den es im Patent­streit geht. Der Verkaufs­stopp gilt nur für die Vertriebs­wege von Apple. Über Amazon, Best Buy, weitere Händler und die Mobil­funk-Provider könnten die betrof­fenen Handy-Uhren vorerst noch verfügbar bleiben.

Nicht betroffen sind Apple Watches, die vor dem 25. Dezember verkauft werden oder wurden. Das heißt, Kunden erhalten bei Bedarf weiterhin Service- und Garan­tie­leis­tungen. Apple hatte die Blut­sauer­stoff­über­wachung bereits mit der Apple Watch Series 6 vor drei Jahren einge­führt. Warum jetzt nur die aktu­ellen Modelle vom drohenden Verkaufs­verbot betroffen sind, ist unklar.

Einfuhr­stopp ab 26. Dezember

Da ab 26. Dezember auch ein Einfuhr­stopp für die betrof­fenen Apple Watches in Kraft tritt, dürften den Händ­lern irgend­wann die Bestände ausgehen. Apple will nach eigenen Angaben die Apple Watch Series 9 und die Apple Watch Ultra 2 möglichst bald auch wieder in den USA anbieten. Der Konzern verriet aber noch nicht, wie er das errei­chen könnte.

Denkbar wäre eine Eini­gung mit Masimo, die wahr­schein­lich mit hohen Lizenz­zah­lungen verbunden wäre. Mit einem Soft­ware-Update könnte Apple das Mess­ver­fahren für den Blut­sauer­stoff ändern. Hier stellt sich jedoch die Frage, in welchem Zeit­rahmen das reali­sierbar wäre. Nicht zuletzt könnte ein Gericht das Verkaufs­verbot kippen.

