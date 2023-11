Apple Vision Pro: Voraussichtlicher Starttermin bekannt

Auf der Entwick­ler­kon­ferenz WWDC hatte Apple im Juni sein smartes Headset Vision Pro vorge­stellt. Seiner­zeit kündigte das Unter­nehmen den Verkaufs­start für Anfang nächsten Jahres an. An diesem Termin hält der ameri­kani­sche Tech­nolo­gie­kon­zern weiterhin fest. Auch im Rahmen des iPhone-Events im September betonte Apple-CEO Tim Cook noch­mals, sein Konzern befinde sich bezüg­lich der Vision Pro im Zeit­plan.

Doch "Jahres­anfang" ist frei­lich ein dehn­barer Begriff. So geht der Bloom­berg-Analyst Mark Gurman einem heise-Bericht zufolge mitt­ler­weile davon aus, dass die Apple Vision Pro gar nicht so früh im nächsten Jahr auf den Markt kommt. Gurman, dem gute Kontakte in interne Apple-Kreise nach­gesagt werden, rechnet mit der Veröf­fent­lichung des Head­sets im März, nachdem zunächst wohl tatsäch­lich ein Markt­start im Januar in Betracht gezogen wurde. Apple Vision Pro

Foto: Apple Der Bericht liefert auch gleich eine mögliche Begrün­dung für die Verzö­gerung: Die Apple Vision Pro durch­laufe noch einige interne Tests. Diese dauerten etwas länger als ursprüng­lich erwartet. Das Mixed-Reality-Headset ist seit der WWDC nicht mehr öffent­lich gezeigt worden. Entwickler hätten aber "hinter verschlos­senen Türen" teil­weise bereits die Möglich­keit gehabt, sich mit der Apple Vision Pro vertraut zu machen.

Soft­ware macht Fort­schritte

Wie es weiter heißt, macht auch das visionOS genannte Betriebs­system für das smarte Headset Fort­schritte. Diese Einschät­zung kommt offenbar von App-Entwick­lern, die die Apple Vision Pro bereits mehr­fach - jeweils mit zeit­lichem Abstand - auspro­bieren konnten. Dies sei aber auch anhand der Beta-Versionen nach­voll­ziehbar, die Entwickler zum Down­load ange­boten bekommen.

Denkbar wäre, dass Apple zum Start der Vision Pro ein eigenes Event ausrichtet. Nachdem das Headset selbst keine Neuheit mehr ist, würde sich die Veran­stal­tung zur Vorstel­lung von Anwen­dungen anbieten, die für die Platt­form zu diesem Zeit­punkt bereits zur Verfü­gung stehen. Mögli­cher­weise liefert Apple auch einen Ausblick auf den Markt­start in weiteren Ländern. Im ersten Schritt ist der Verkauf nämlich nur in den USA geplant.

Wie viele Käufer die Apple Vision Pro findet, bleibt ohnehin abzu­warten. Verkaufs­preise ab 3500 US-Doller dürften dafür sorgen, dass das Gadget nicht unbe­dingt zum Produkt für die breite Masse wird.

