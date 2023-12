Apple TV+: Zwei Monate kostenloses Streaming

Apple verschenkt an Neukunden und Rück­kehrer zwei Gratis-Monat für Apple TV+. Doch Vorsicht, danach läuft das Abo ggf. kosten­pflichtig weiter.

Apple hat eine Aktion gestartet, um weitere Kunden für seinen Strea­ming­dienst Apple TV+ zu gewinnen. Anläss­lich des Starts der Komödie "The Family Plan" haben Inter­essenten über eine Akti­ons­seite die Möglich­keit, den Zugang zu Apple TV+ für zwei Monate kostenlos zu buchen. Wir haben den Abschluss vom iPhone und vom Mac aus getestet. Die Buchung hat in beiden Fällen geklappt.

Wie sich im kurzen Test aber eben­falls gezeigt hat, muss eine aktu­elle Zahlungs­methode für den Apple-Account hinter­legt sein. Ist das nicht der Fall, etwas weil die Kredit­karte abge­laufen ist, landet man in einer "Schleife" und kommt nicht weiter. Sind die Daten aktuell, klappt die Buchung problemlos. Apple zeigt die Buchung an und teilt dazu auch mit, wie lange das kosten­lose Abon­nement läuft. Gratis-Aktion für Apple TV+

Bild: Apple Den Stichtag für das Ende des Gratis-Abon­nements sollten sich Inter­essenten merken. Das Abon­nement wird nach diesem Zeit­raum nämlich nicht auto­matisch beendet, sondern kosten­pflichtig fort­geführt. Apple TV+ schlägt mitt­ler­weile mit einem in Rela­tion zum Umfang des Programm­ange­bots recht hohen Abopreis von 9,99 Euro pro Monat zu Buche. Kunden können sich aber jeden Monat neu entscheiden, ob sie den Zugang verlän­gern oder kündigen möchten.

Ein Detail lässt Apple offen

Die Strea­ming-Aktion richtet sich nach Angaben von Apple nicht nur an neue Inter­essenten, sondern auch für "quali­fizierte wieder­keh­rende Kunden". Dabei bleibt offen, wie sich Rück­kehrer für das kosten­lose Angebot quali­fizieren können. Nach den Erfah­rungen der teltarif.de-Redak­tion klappt die Buchung auch für Accounts, die bereits mehr­fach im Rahmen von Aktionen Apple TV+ kostenlos zur Verfü­gung hatten.

Anders sieht es für Strea­ming-Fans aus, die gerade ein laufendes Abon­nement für Apple TV+ haben. Unab­hängig davon, ob der Kunde für den Zugang regulär bezahlt oder eben­falls von einer Aktion profi­tiert, klappt die Teil­nahme an der Aktion nicht.

