Apple plant neue TV-App: Alle Video-Dienste an einem Ort

Apple TV App vor Relaunch

Bild: Apple Apple plant ameri­kani­schen Medi­enbe­richten zufolge einen Relaunch seiner TV-App. Die Anwen­dung soll ab Dezember auf dem Apple TV verfügbar sein und zur zentralen Anlauf­stelle für alle Video-Ange­bote des Unter­neh­mens werden. Die Bereit­stel­lung ist den Angaben zufolge im Rahmen eines Updates für das Betriebs­system tvOS geplant.

Neben der eigenen Strea­ming-Box bietet Apple die Anwen­dung auch auf Smart-TVs und Strea­ming-Geräten anderer Hersteller an. Darüber hinaus gibt es Versionen der TV-App für Mac, iPhone und iPad. Ob und wann die inhalt­lichen Verän­derungen auch auf diesen Geräten verfügbar sein werden, ist noch nicht bekannt.

iTunes App auf dem Apple TV entfällt

Bild: Apple Noch mehr als bisher will Apple mit der TV-App verschie­dene TV- und Strea­ming­ange­bote bündeln. Neben dem eigenen Strea­ming­dienst Apple TV+ können die Kunden bereits jetzt beispiels­weise auf Inhalte zugreifen, die über iTunes erworben wurden. Das wird künftig über­flüssig. Die iTunes-App für tvOS wird einge­stellt.

Auf iPhone und iPad wird die iTunes-Anwen­dung zwar voraus­sicht­lich erhalten bleiben. Die Rubriken für Filme und Fern­seh­sen­dungen sollen aber entfallen. Statt­dessen soll die neuge­stal­tete TV-App möglichst alle Video­dienste bündeln, die der Kunde nutzt. Geplant ist auch eine neue Menü­struktur, mit der Kunden - ähnlich wie bei Netflix - über eine Leiste am linken Bild­schirm­rand zwischen verschie­denen Video-Rubriken navi­gieren können.

Apple-TV-App zu unüber­sicht­lich

In der Vergan­gen­heit glänzte die TV-App von Apple nicht unbe­dingt durch Über­sicht­lich­keit. So bemän­gelten Nutzer, dass auf den ersten Blick nicht ersicht­lich sei, welche Inhalte in den gebuchten Abon­nements enthalten seien und für welche Ange­bote zusätz­liche Kosten anfallen. Leser fanden es beispiels­weise nicht einleuch­tend, dass sie trotz Zugang zu Apple TV+ für manche Filme hätten zahlen müssen - weil diese nicht in der Strea­ming-Flat­rate enthalten waren, sondern über den iTunes Store vermarktet wurden.

Wie berichtet hat Apple für Anfang nächster Woche zu einem Special Event einge­laden. Bei der Veran­stal­tung werden zwar neue Macs im Schwer­punkt stehen. Es ist jedoch nicht ausge­schlossen, dass Apple auch einen Ausblick auf neue Dienste wie die über­arbei­tete TV-App gewährt.