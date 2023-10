Apple stellt preisgünstigen Pencil mit USB-Anschluss vor

Apple ergänzt sein Port­folio durch einen neuen Pencil, der im Zusam­men­spiel mit allen iPad-Modellen funk­tio­niert, die über einen USB-C-Anschluss verfügen. Der digi­tale Einga­bestift soll die teureren Pencils der 1. und 2. Gene­ration funk­tional ergänzen.

USB-Typ-C zum Aufladen und Koppeln

Der neue Pencil hat eine matte Ober­fläche und eine flache Seite, mit der er am Rand des iPads haftet. Unter einer aufschieb­baren Kappe am Ende des Stiftes befindet sich der USB-Anschluss zum Aufladen oder Koppeln. Zum Strom­sparen geht der Pencil auto­matisch in den Ruhe­zustand, sobald er am Tablet ange­bracht wird.

USB-Anschluss des neuen Apple Pencil

Bild: Apple Laut Apple soll sich das Schreiben und Zeichnen auf dem iPad-Display durch die nied­rige Einga­bever­zöge­rung des Stiftes anfühlen wie auf echtem Papier. Das Setzen von Schat­tie­rungen wird durch eine hohe Neigungs­emp­find­lich­keit erleich­tert.

Bei der Nutzung mit M2-Modellen des iPad Pro unter­stützt der Pencil die Schwe­befunk­tion, die dem Nutzer andeutet, an welcher Stelle er den Bild­schirm berühren wird, was ein präzi­seres Skiz­zieren, Schreiben oder Illus­trieren ermög­licht.

Die Schwe­befunk­tion zeigt vor dem Malen an, wie sich ausge­wählte Wasser­farben mitein­ander vermi­schen, auch Markie­rungen werden gekenn­zeichnet, bevor man sie setzt. Beim Bewegen des Pencils über App-Symbole oder Widgets vergrö­ßern sich diese.

Unter­schiede zur 1. und 2. Pencil-Gene­ration

Im Vergleich zu den Pencils der 1. und 2. Gene­ration ist der Newcomer der Güns­tigste im Bunde. Einige Funk­tionen, die den Vorgän­gern je nach Modell zu eigen sind, spart Apple bei dem Neuling ein.

So ist dessen Feder beispiels­weise nicht druck­sen­sibel, auch fehlt die Möglich­keit, durch einen seit­lichen Doppel­tipp zwischen einzelnen Tools zu wech­seln oder den Stift, wie den Pencil der 1. Gene­ration, zur Aufla­dung drahtlos mit dem Tablet zu koppeln. Funktionen des Apple Pencil der 1. Generation, des neuen Apple Pencil USB und des Apple Pencil der 2. Generation im Vergleich

Bild: Apple Der neue Apple Pencil ist mit allen iPad Modellen mit USB-C-Anschluss kompa­tibel, darunter das iPad der 10. Gene­ration, das iPad Air der 4. und 5. Gene­ration, das iPad Pro (11 Zoll) der 1., 2., 3. und 4. Gene­ration, das iPad Pro (12,9 Zoll) der 3., 4., 5. und 6. Gene­ration und das iPad mini der 6. Gene­ration.

Preise und Verfüg­bar­keit

Für den Bildungs­bereich ist der neue Apple Pencil für 85 Euro erhält­lich, regulär soll er 95 Euro kosten und ab Anfang November erhält­lich sein. Im Vergleich dazu schlägt der Apple Pencil der 1. Gene­ration mit 119 Euro und der Pencil der 2. Gene­ration mit 149 Euro zu Buche.

iPad OS 17 brachte neue Zeichen­funk­tionen auf kompa­tible Apple-Tablets, die sich auch mit dem USB-Pencil nutzen lassen. Nun steht bereits iPad OS 17.1 vor der Tür. Mehr darüber und über iOS 17.1 lesen Sie in einem weiteren Artikel.