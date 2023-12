Apple Pay: Konkurrenz bekommt Zugang zum iPhone

Apple hat laut Medi­enbe­richten ange­boten, Konkur­renten Zugang zur NFC-Schnitt­stelle auf dem iPhone einzu­räumen und könnte so einer Regu­lie­rung in der EU entgehen.

Apple hat ameri­kani­schen Medi­enbe­richten zufolge ange­boten, Mitbe­wer­bern Zugang zu seinen Tap-and-Go-Zahlungs­sys­temen einzu­räumen. Der Bericht stützt sich auf drei mit der Ange­legen­heit vertraute Personen. Somit könnte Apple Pay auf iPhone und Apple Watch Konkur­renz bekommen, die die gleiche Technik wie der eigene mobile Bezahl­dienst des ameri­kani­schen Konzerns benutzt.

Die EU-Wett­bewerbs­hüter hatten Apple in der Vergan­gen­heit vorge­worfen, für Konkur­renten den Zugang beispiels­weise zur NFC-Schnitt­stelle des iPhone zu beschränken. Daher sei es kaum möglich, Konkur­renz zu Apple Pay auf iPhone oder Apple Watch zu etablieren. Das käme wiederum Apple zugute, das ohnehin schon eine beträcht­liche Markt­macht im Bereich mobiler Bezahl­lösungen habe. Bald Konkurrenz für Apple Pay?

Foto/Logo: Apple, Montage: teltarif.de Dem Bericht zufolge will die Euro­päi­sche Kommis­sion voraus­sicht­lich um Januar Feed­back von Konkur­renten und Kunden einholen, um dann zu entscheiden, ob sie auf das Angebot von Apple eingeht. In der Vergan­gen­heit hatte beispiels­weise PayPal Inter­esse bekundet, eine eigene Lösung für mobile Trans­aktionen auf dem iPhone anzu­bieten.

Markt­test vor Regel­betrieb

Im ersten Schritt geht es den Angaben zufolge um einen Markt­test. Wann dieser durch­geführt wird, ist nicht bekannt. Wie es weiter heißt, lehnte die EU-Aufsichts­behörde einen Kommentar zum Bericht ab. Auch bei Apple war niemand für eine Stel­lung­nahme zu errei­chen. In der Vergan­gen­heit lehnte der iPhone-Konzern den Zugriff für alter­native Bezahl-Apps auf die NFC-Schnitt­stelle des iPhone unter Verweis auf Sicher­heits­bedenken ab. Die EU-Kommis­sion drohte hingegen mit Regu­lie­rung.

Apple Pay wird von mehr als 2500 Banken in Europa ange­boten. Dazu kommen rund 250 Fintechs, die ihren Kunden eben­falls die mobilen Zahlungen über die NFC-Chips von iPhone und Apple Watch anbieten. Speziell in Deutsch­land feiert Apple Pay in diesem Jahr seinen fünften Geburtstag. Star­tete der Dienst zunächst mit nur wenigen, vor allem weniger bekannten Part­ner­banken, sind mitt­ler­weile nahezu alle namhaften Kredit­insti­tute dabei.

Noch vor wenigen Jahren galt Deutsch­land als Bargeld-Nation, die nur schwer von mobilen, kontakt­losen Bezahl­mög­lich­keiten zu über­zeugen ist. Inzwi­schen gibt es aber auch Studien, denen zufolge immer mehr Käufer Geschäfte meiden, in denen Kredit- oder Debit­karten nicht ange­nommen werden.