Apple Music: Bis zu sechs Monate kostenlos über PlayStation

Wer eine PlayStation 5 von Sony besitzt und Apple Music (wieder) hören will, kann jetzt von einem Angebot profi­tieren. Bis zu sechs Monate kosten­loses Musik-Strea­ming ist für PS5-Nutzer möglich. Sony gibt über die PlayStation-Seite eine laufende Aktion bekannt. Bis zum 15. November 2024 kann das Angebot einge­löst werden.

Wir geben einen Über­blick zu den Akti­ons­bedin­gungen und wie das Angebot einge­löst werden kann.

PS5: Bis zu 6 Monate Apple Music kostenlos

Apple-Music-Aktion für PlayStation-5-Besitzer

Bild: playstation.com Wer eine PlayStation 5 besitzt - in der Disc- oder in der Digital-Version - kann von der Apple-Music-Aktion profi­tieren. Das Angebot kann bis zum 15. November 2024 einge­löst werden. Laut Akti­ons­bedin­gungen gilt ein Angebot pro PS5-Konsole bezie­hungs­weise ein Angebot pro Abon­nent des Musik-Strea­ming-Dienstes Apple Music. Weiter heißt es, das Angebot gilt nur für neue Abon­nenten und quali­fizierte wieder­keh­rende Abon­nenten. Im ersten Fall steht Apple Music sechs Monate und im zweiten Fall fünf Monate kostenlos zur Verfü­gung. Wer also aktuell Apple Music bereits nutzt, dürfte von den Vorteilen der PS5-Aktion ausge­schlossen sein.

Um das Angebot abschließen zu können, wird ein Konto für PlayStation Network sowie eine AppleID benö­tigt. Bei der AppleID muss eine gültige Zahlungs­methode hinter­legt sein, weil nach dem Ablauf der fünf- bezie­hungs­weise sechs­mona­tigen Gratis-Nutzung der regu­läre monat­liche Betrag in Höhe von 10,99 Euro für das Einzelabo von Apple Music in Rech­nung gestellt wird.

Apple Music: Aktion über PS5 akti­vieren

Die Apple-Music-App kann über die PS5-Such­leiste oder unter "Alle Apps" im Medien-Home-Bild­schirm des Konsolen-Inter­face gesucht und anschlie­ßend herun­ter­geladen werden. Dann erfolgt die Anmel­dung entweder mit einer vorhan­denen AppleID oder es kann ein neuer Account erstellt werden.

