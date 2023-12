Apple Music: So gibt es den Streaming-Dienst "kostenlos"

Apple Music nennt sich der Musik-Strea­ming-Dienst des iPhone-Herstel­lers. Es gibt verschie­dene kosten­pflich­tige Abo-Möglich­keiten. Das Einzel­per­sonen-Abo schlägt mit Kosten in Höhe von 10,99 Euro pro Monat oder mit 109 Euro pro Jahr zu Buche, Fami­lien zahlen 16,99 Euro pro Monat und Studie­rende 5,99 Euro pro Monat. Darüber hinaus ist Apple Music auch Teil des Apple-One-Pakets, das neben dem Musik-Strea­ming-Dienst weitere Dienste wie Apple TV+ und Apple Arcade zu Preisen von ab 19,95 Euro bündelt.

Wer sich für Apple Music inter­essiert, muss aber nicht gleich den Geld­beutel öffnen. Es gibt verschie­dene Möglich­keiten, das Einzel­per­sonen-Abo zu einer gerin­geren Gebühr oder gar kostenlos zu buchen.

Neukunden-Bonus

Apple Music

Foto: Apple Neukunden von Apple Music (via Apple) haben gene­rell die Möglich­keit, den Dienst einen Monat ohne Kosten zu testen. Erst danach wird die Nutzungs­gebühr berechnet. Es muss eine gültige Zahlungsart hinter­legt sein. Wird das Abo nicht recht­zeitig gekün­digt, läuft es weiter bis es abge­bro­chen wird.

Das Jahres-Abo

Sobald Apple Music kosten­pflichtig wird, kann das Einzel-Abo güns­tiger als 10,99 Euro pro Monat gebucht werden. Dazu müssen sich Kunden nur für das Jahres-Abo entscheiden. Zahlen sie monat­lich, werden über zwölf Monate (12 mal 10,99 Euro) 131,88 Euro berechnet. Die Buchung des Jahres-Abos von vorn­herein zum Preis in Höhe von 109 Euro ist damit güns­tiger. Umge­rechnet auf den Monat ergeben sich somit Kosten von rund 9,10 Euro.

Aller­dings verlieren Kunden so auch die komfor­table Option, monat­lich kündigen zu können, um anschlie­ßend keine Kosten mehr zu haben.

"Wieder­kehrer"-Rabatt?

Wir hatten Apple Music auf einem in der Redak­tion genutzten iPhone zu Test­zwe­cken abon­niert und nach einigen Monaten wieder deak­tiviert. Später öffneten wir die App und bekamen das Angebot ange­zeigt, Apple Music drei Monate zum Preis von einem (Einzel­per­sonen-Abo: 10,99 Euro) nutzen zu können. Das ist ein guter Deal.

Wer Apple Music schon mal genutzt und sich davon verab­schiedet hat, kann von Zeit zu Zeit in die App schauen, viel­leicht taucht ein ähnli­ches Angebot auf, das den Dienst wieder attraktiv macht.

Apple-Gerät kaufen

Apple wirbt auf seiner Webseite damit, dass neue Abon­nentin Apple Music sechs Monate lang kostenlos testen können. Dafür ist der Kauf eines neuen iPhone, von für die Aktion quali­fizierten AirPods, eines HomePod oder von Beats-Kopf­hörern nötig.

Das bedeutet konkret: Alle AirPods Pro, AirPods (2. Gene­ration und 3. Gene­ration), AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Power­beats, Power­beats Pro, Beats Solo Pro, Beats Studio Buds+ und Beats Studio Pro. AirPods (1. Gene­ration), Beats Solo3 Wire­less, Beats Studio3 Wire­less, Beats EP und Beats Flex sind nicht quali­fiziert. Jedes neue iPhone, auf dem die neueste iOS-Version läuft und das bei Apple oder bei einem auto­risierten Apple-Händler gekauft wurde, ist für das Angebot quali­fiziert (weitere Details zu den Ange­bots­bestim­mungen). In den Bestim­mungen ist die Rede davon, dass das Angebot für Neukunden von Apple Music mit einem quali­fizierten Audio­gerät für eine begrenzte Zeit verfügbar ist. Wir empfehlen vor dem Kauf eines Apple-Produkts bezie­hungs­weise Audio­geräts genau zu prüfen, ob es für das Apple-Music-Probeabo infrage kommt.

Nachdem ein Gerät (beispiels­weise ein iPhone) akti­viert wurde, haben Kunden 90 Tage Zeit, das Angebot für die sechs kosten­losen Monate Apple Music einzu­lösen. In der Regel taucht ein Hinweis im Einstel­lungs­menü unter der AppleID auf, dass Apple Music sechs Monate kostenlos in Anspruch genommen werden kann.

MediaMarkt/Saturn

Eine weitere Möglich­keit, güns­tiger bezie­hungs­weise zunächst kostenlos an Apple Music zu kommen, bietet sich über die Händler MediaMarkt und Saturn an. Die Händler werben damit, Apple Music vier Monate kostenlos hören zu können. Das Angebot gilt nur für Neukunden ab 16 Jahren mit Wohn­sitz in Deutsch­land.

Zum Abschluss des Probe-Abos ist ein Code erfor­der­lich. Neukunden können beispiels­weise über ein iPhone oder ein iPad via Browser die entspre­chende Inter­net­seite aufrufen. Nach dem Klick auf den Jetzt-einlösen-Button öffnet sich Apple Music auf dem jewei­ligen Gerät auto­matisch und das Abo kann abge­schlossen werden. Auch hier gilt, dass eine gültige Zahlungs­methode hinter­legt sein muss. In den Ange­bots­bedin­gungen von MediaMarkt und Saturn ist markiert, dass das Angebot am 30. November 2024 endet.

