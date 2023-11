iPhone, Mac & Co.: Apple Gift Card mit bis zu 200 Euro

Unzäh­lige Unter­nehmen sind im Black-Week-, Black-Friday-Week-, oder Black-Friday-Fieber. Auch Apple möchte etwas vom Kuchen abhaben und startet ab sofort bis zum 27. November ein Apple Store Shop­ping Event. Beim Kauf von ausge­wählten Produkten gibt es eine Apple Gift Card über bis zu 200 Euro dazu. Der jewei­lige Betrag der Gift Card wird jedoch nicht vom Kauf­preis des Akti­ons­pro­dukts abge­zogen, sondern kann erst bei einem späteren Einkauf bei Apple einge­löst werden.

Höhe der Gift Card abhängig vom Modell

Apple Gift Card Aktion

Screenshot: teltarif.de, Quelle: apple.com Wer laut den Angaben zum Shop­ping-Event im Apple Online-Store ein iPhone 14, iPhone 13 oder ein iPhone SE kauft, bekommt eine Apple Gift Card mit einem Wert von bis zu 75 Euro dazu. Das iPhone 15 zählt nicht zu den Akti­ons­geräten. Beim Kauf eines MacBook Air oder MacMini sind es je nach Modell bis zu 200 Euro.

Wer sich für ein iPad Pro, iPad Air, iPad (10. Gene­ration) oder ein iPad mini entscheidet, erhält je nach Modell eine Apple Gift Card mit bis zu 100 Euro Guthaben dazu. Eine Apple Gift Card mit 50 Euro gibt es beim Kauf einer Apple Watch Series 9 oder einer Apple Watch SE. Sollten Sie sich für die AirPods (2. Gene­ration), die AirPods (3. Gene­ration), die AirPods Pro (2. Gene­ration) oder die AirPods Max entscheiden, gibt es je nach Modell eine Apple Gift Card mit einem Wert von bis zu 75 Euro dazu. Käufer von Beats Studio Pro, Beats Solo3 Wire­less, Power­beats Pro, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds+, Beats Studio Buds oder Beats Flex erhalten je nach Modell eine Apple Gift Card mit einem Wert von bis zu 50 Euro dazu.

Weiterhin sind Apple TV 4K und der HomePod Akti­ons­geräte. Beim Kauf eines der Produkte gibt es eine Apple Gift Card mit einem Wert von bis zu 50 Euro dazu. Eben­falls bis zu 50 Euro gibt es beim Kauf von Zubehör wie dem Magic Keyboard, Magic Keyboard Folio, Apple Pencil (2. Gene­ration) oder Smart Keyboard Folio.

Apple Gift Card: Bedin­gungen

Wenn Sie ohnehin vorhaben, ein Apple-Produkt zu kaufen, können Sie den Bonus einer Gift Card mitnehmen. Wir weisen jedoch noch­mals darauf hin, dass die Apple Gift Card erst bei einem weiteren Einkauf einge­löst werden kann. Apple grenzt die Anrech­nung des Gutha­bens zudem auf "quali­fizierte Produkte" ein. Es kann also sein, dass nicht jedes Produkt mit einer Apple Gift Card gekauft werden kann. Ausge­nommen sind in jedem Fall Käufe, die mit einer Finan­zie­rung getä­tigt werden.

Laut den Infor­mationen, die Apple zum Einsatz der Gift Card gibt, heißt es: "Apple Gift Cards gelten ausschließ­lich für den Kauf von Produkten und Services im Apple Store, in der Apple Store App, auf Apple.com, im App Store, in iTunes, Apple Music, Apple TV, Apple Books und anderen Verkaufs­stellen von Apple." Demnach kann der Gift-Card-Wert nicht nur für den Kauf von neuen Geräten über Apple einge­setzt werden, sondern auch für Dienste des iPhone-Herstel­lers.

Unser Tipp: Preis­ver­gleich lohnt sich

Wir empfehlen gene­rell, bei Ange­boten nicht blind­lings zuzu­schlagen. Ein Preis­ver­gleich kann sich immer lohnen. Nehmen wir das iPhone 14 mit 128 GB in der Farbe Mitter­nacht als Beispiel. Im Apple Store zahlen Sie derzeit noch die Unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers in Höhe von 849 Euro. Der Preis­ver­gleich zeigt: Die Händler klar­mobil und freenet verkaufen das Modell derzeit schon zu einem Preis in Höhe von 709 Euro inklu­sive Versand­kosten. Es lohnt sich unserer Meinung nach nicht, für das iPhone 14 die volle UVP zu zahlen, nur um eine Apple Gift Card mit einem Wert von bis zu 75 Euro für den nächsten Einkauf zu erhalten.

Wenn die Apple-Gift-Card-Aktion startet, machen Sie am besten für Ihr Wunsch­pro­dukt den Preis­ver­gleich und schauen, ob es das Gerät bei anderen Händ­lern unter Umständen güns­tiger gibt. Dann lohnt sich nicht unbe­dingt der Kauf bei Apple, weil es eine Gift Card dazu gibt. Weitere Infor­mationen zum Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sichts­seite sowie in einem Ratgeber speziell zum Thema Handy-Preis­ver­gleich.