Apple kündigt erste Autos mit CarPlay 2.0 für 2024 an

So soll Apple CarPlay 2.0 aussehen

Quelle: apple.com, Screenshot: teltarif.de Apple hatte schon vor einein­halb Jahren die neue CarPlay-Version 2.0 vorge­stellt. Diese soll - in Zusam­men­arbeit mit den Fahr­zeug-Herstel­lern - eine tiefere System­inte­gra­tion bieten. So werden die Nutzer die Möglich­keit haben, auch Fahr­zeug-rele­vante Einstel­lungen vornehmen zu können, ohne die CarPlay-Benut­zer­ober­fläche zu verlassen. Darüber hinaus ist vorge­sehen, mehr als ein Display im Auto nutzen zu können.

Nach der Vorstel­lung wurde es zunächst sehr ruhig um die CarPlay-Weiter­ent­wick­lung. Erst Ende 2023 meldete sich Apple dies­bezüg­lich wieder zu Wort und verkün­dete erste Part­ner­schaften aus Kreisen der Auto­mobil-Indus­trie. Mitt­ler­weile kann man auf der ameri­kani­schen Webseite von Apple lesen, dass die ersten Fahr­zeuge mit Unter­stüt­zung für CarPlay 2.0 im Laufe des Jahres 2024 zu erwarten sind.

Das kann das neue CarPlay 2.0

So soll Apple CarPlay 2.0 aussehen

Quelle: apple.com, Screenshot: teltarif.de Das Online­magazin MacRumors hat in der ersten Beta-Version von iOS 17.4 neue CarPlay-Apps gefunden. Diese dürften in der aktu­ellen CarPlay-Vari­ante nicht nutzbar sein, die keine direkte Inte­gra­tion in die Fahr­zeug-Firm­ware bietet, sondern nur einen Video­stream vom iPhone zum im Auto verbauten Display sendet. Dieser Stream stellt die für CarPlay vorge­sehenen Apps dar und lässt deren Bedie­nung über den Touch­screen oder einen physi­schen Schalter zu.

Unter den neuen Apps gehört unter anderem ein Programm, das sowohl Einstel­lungen am Fahr­zeug als auch am verbun­denen iPhone ermög­licht. Darüber hinaus soll sich auf Knopf­druck das Video­signal von der Rück­fahr­kamera anzeigen lassen. Über eine weitere Anwen­dung lassen sich Heizung und Klima­anlage steuern. Direkt in der CarPlay-Ober­fläche kann der Lade­stand von Elek­tro­autos abge­rufen werden.

Weitere Apps ermög­lichen die Steue­rung des Auto­radios, die Abfrage des Reifen­drucks inklu­sive even­tuell erfor­der­licher Warnungen sowie die Anzeige, ob Fahr­zeug­türen ggf. nicht geschlossen sind. Eine weitere Anwen­dung soll Daten der jeweils aktu­ellen Fahrt preis­geben - etwa die Durch­schnitts­geschwin­dig­keit und den Benzin­ver­brauch.

Wer macht mit?

Unklar ist derzeit noch, welche Auto­mobil­her­steller ihren Kunden CarPlay 2.0 anbieten werden. Bislang stehen nur Austin Martin und Porsche fest. Darüber hinaus ist es dem Fahr­zeug­her­steller über­lassen, welche Funk­tionen er tatsäch­lich über die von Apple gestal­tete Benut­zer­ober­fläche zulässt und für welche Anwen­dungen der Nutzer doch wieder zum Menü zurück­kehren muss, das der Auto­pro­duzent selbst anbietet.

In einer weiteren Meldung haben wir über eine neue Navi-App für Android Auto und Apple CarPlay berichtet.