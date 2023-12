Apple Card mit neuem Partner bald auch in Europa?

Neuer Partner für die Apple Card in Sicht

Die Apple Card wurde vom iPhone-Konzern einge­führt, um Apple-Pay-Nutzern eine Alter­native zu bieten, wenn sie in einem Geschäft bezahlen wollen, das kontakt­lose Trans­aktionen noch nicht unter­stützt. Das war in den USA noch vor wenigen Jahren keine Selten­heit. Mitt­ler­weile haben viele Läden kleine Termi­nals nach­gerüstet, die speziell für kontakt­lose Zahlungen gedacht sind.

Partner von Apple für die Reali­sie­rung der Karte ist Goldman Sachs. Apple-Chef Tim Cook stellte vor einigen Jahren sogar eine Expan­sion auf den deut­schen Markt in Aussicht. Davon war später nie mehr die Rede und die Apple Card ist bis heute nicht in Europa ange­kommen. Jetzt steht sie in der bishe­rigen Version sogar vor dem Aus, denn laut ameri­kani­schen Medi­enbe­richten will Goldman Sachs die Zusam­men­arbeit beenden.

Einem heise-Bericht zufolge haben sich Apple und Goldman Sachs Ende November darauf verstän­digt, ihren Kontrakt auslaufen zu lassen. Von heute auf morgen verlieren die bishe­rigen Nutzer die Karte zwar nicht. Im Laufe des kommenden Jahres könnte es aber zu Ände­rungen kommen. Immerhin sieht es danach aus, dass Apple einen neuen Partner findet, über den die Karte weiter ange­boten werden kann,

Zusam­men­arbeit mit Chase?

Wie es im Bericht unter Beru­fung auf Bloom­berg weiter heißt, wird die ameri­kani­sche Bank Chase als neuer Liefe­rant für die Apple Card gehan­delt. Das Kredit­institut habe vor dem Start der Apple Card bereits mit dem Konzern aus Cuper­tino verhan­delt. Apple habe sich aber seiner­zeit für Goldman Sachs als Partner entschieden.

Bislang gab es Gerüchte, nach denen American Express Inter­esse zeigt, die Apple Card künftig anzu­bieten. Eine Zusam­men­arbeit mit Chase hätte für Apple aber den Vorteil, dass das Unter­nehmen den Kunden weiterhin eine Master­card anbieten kann. Master­card und Visa sind im Handel wesent­lich weiter verbreitet als American Express. Offen bleibt, was aus den Expan­sions­plänen für die Apple Card in weitere Länder wird - falls das für Apple über­haupt noch ein Thema ist.

