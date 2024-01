Apple Car: Selbstfahrendes Auto kommt nicht

Apple hat laut Medi­enbe­richten die Ambi­tionen bei der Entwick­lung eines Elektro-Autos zurück­geschraubt und peilt nun eine Markt­ein­füh­rung für 2028 an. Statt ein weit­gehend selbst­fah­rendes Auto zu bauen, wolle der iPhone-Konzern sich mit Fahr­assis­tenz-Funk­tionen begnügen. Der Stra­tegie­wechsel sei nach Treffen des Verwal­tungs­rats mit Apple-Chef Tim Cook und Projekt­leiter Kevin Lynch beschlossen worden, hieß es unter Beru­fung auf infor­mierte Personen.

Um Apples Auto­pro­jekt ranken sich seit Jahren Gerüchte. Der Konzern soll schon vor Jahren poten­ziellen Part­nern aus der Auto­branche erste Proto­typen gezeigt haben, dann wurde jedoch laut Medi­enbe­richten beschlossen, sich erst auf Soft­ware zum auto­nomen Fahren zu konzen­trieren. Defi­nitiv bekannt ist nur, dass Apple zu selbst­fah­renden Fahr­zeugen umge­baute Test­wagen im Silicon Valley auf die Straße schickt. Der als Projekt­leiter einge­setzte ehema­lige Tesla-Manager Doug Field ging 2021 zu Ford, wo er das Elek­tro­auto-Geschäft verant­wortet. Apples E-Auto kommt später

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logo: Apple, Montage: teltarif.de Ein Grund für Fields Abgang seien seine Zweifel gewesen, dass Apple sich über­haupt dazu durch­ringen wird, ein Fahr­zeug auf den Markt zu bringen. Der Konzern habe jahre­lang an Antriebs­technik sowie Innen- und Außen­design gear­beitet, hieß es. Die Hoff­nung im Unter­nehmen sei, mit den redu­zierten Zielen einen kompletten Fahr­zeug-Proto­typen fertig­zustellen. Apple habe über den neuen Ansatz bereits mit poten­ziellen Produk­tions­part­nern in Europa gespro­chen.

So könnte der Ersatz für das selbst­fah­rende Auto aussehen

Fahr­assis­tenz-Technik kann unter anderem Spur und Abstand halten sowie Über­hol­manöver durch­führen. Dabei behält der Fahrer jedoch die Verant­wor­tung und muss jeder­zeit bereit sein, wieder die Kontrolle zu über­nehmen. Eigent­lich wollte Apple Medi­enbe­richten zufolge sein Auto erst auf den Markt bringen, wenn die Soft­ware zum weit­gehend auto­nomen Fahren bereit gewesen wäre. Doch dann habe der Konzern einge­sehen, dass er dies nicht in abseh­barer Zukunft schaffen werde.

Mit Fahr­assis­tenz-Funk­tionen würde ein Apple-Auto eher heutigen Fahr­zeugen von Tesla und anderen Herstel­lern ähneln. Der Konzern plant laut ameri­kani­schen Medi­enbe­richten, später weitere Funk­tionen nach­zurüsten. Mit einem Start 2028 wäre Apple nicht der erste Elek­tronik-Konzern mit einem eigenen Auto: Sony will sein gemeinsam mit Honda entwi­ckeltes Elek­tro­fahr­zeug unter dem Marken­namen Afeela bereits 2026 auf den Markt bringen.

Auch deut­sche Auto­mobil­her­steller beschäf­tigen sich mit teil­auto­nomem Fahren.