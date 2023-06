Apple Watch bekommt Widgets - FaceTime auf Apple TV

Die WWDC offen­bart: Apple hat an vielen Soft­ware-Systemen geschraubt, beispiels­weise an tvOS und watchOS. Nicht alle Neue­rungen sind sofort verfügbar.

Neue Funktionen für die Apple Watch

Bild: Apple Apple hat im Rahmen des Special Events zur Eröff­nung der WWDC 2023 auch Neuig­keiten für die AirPods ange­kün­digt. Die Funk­tion Adap­tive Audio soll es ermög­lichen, die Geräusch­unter­drü­ckung und den Trans­parenz­modus mitein­ander zu kombi­nieren. Das heißt, grund­sätz­lich werden Neben­geräu­sche unter­drückt. Wich­tige Details aus der Umge­bung sollen aber dennoch wieder­gegeben werden. Auf Knopf­druck - direkt an den AirPods - ist die Stumm­schal­tung verfügbar. Darüber hinaus sollen Anwender die Möglich­keit bekommen, schneller zwischen Gesprä­chen umzu­schalten.

Eine sinn­volle Neue­rung hat Apple für AirPlay ange­kün­digt. Eine Hotel-Funk­tion ermög­licht es Nutzern künftig, beispiels­weise vom iPhone aus Inhalte per AirPlay auf den Fern­seher im Hotel­zimmer zu über­tragen. Das soll per QR-Code funk­tio­nieren, aller­dings erst ab Ende des Jahres und zum Start nur in ausge­wählten Hotels. Zudem können iPhones von Beifah­rern per AirPlay Inhalte zu Apple CarPlay beisteuern, das eigent­lich auf dem iPhone des Auto­fah­rers läuft.

Bild: Apple

Neuheiten bei Apple TV, watchOS 10 kommt

Das Apple TV unter­stützt mit tvOS 17 auch FaceTime. Für die Apple Watch hat Apple watchOS 10 vorge­stellt. So sollen die Handy-Uhren künftig Widgets bekommen. Wich­tige Infor­mationen landen in einer Smartstack genannten Funk­tion, die sich auch perso­nali­sieren lässt. Apps wie die Welt­zeituhr und die Akti­vitäten werden über­arbeitet. So steht für die Akti­vitäten beispiels­weise bald eine neue Voll­bild-Anzeige zur Verfü­gung.

Ein Blick auf das neue watchOS

Bild: Apple Mit der digi­talen Krone können Nutzer zwischen verschie­denen Ansichten wech­seln. Dazu bietet Apple neue Ziffern­blätter an. Verbes­serungen gibt es für das Tracking beim Radfahren. Zu diesem Zweck soll sich die Smart­watch künftig über Blue­tooth mit Fahrrad-Sensoren verbinden lassen. Neu ist eine Kompass-Funk­tion. In den USA ist auch eine topo­gra­fische Karte geplant. Das Feature steht auch für andere Regionen auf der Agenda, aller­dings erst zu einem späteren Zeit­punkt.

Auf iPhone und Apple Watch sollen Nutzer tracken können, wie sie sich fühlen. Sie sollen dann Tipps zur psychi­schen Gesund­heit bekommen. Die Daten sind ausdrück­lich von der Journal-App des iPhone getrennt und sollen sich auch mit Ärzten teilen lassen.