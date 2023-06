Apple hat am Montag­abend ein wahres Produkt­feu­erwerk gezeigt. Auch das erwar­tete "one more thing" war dabei. Wir blicken auf die WWDC-Keynote und auf erste Erfah­rungen mit der neuen Soft­ware zurück.

In dieser Woche fand die WWDC 2023 statt. Apple hat auf seiner jähr­lichen Entwick­ler­kon­ferenz dieses Mal nicht nur Soft­ware-Neuheiten gezeigt. Auch neue Macs hat der Hersteller präsen­tiert. Und dann war da noch ein "one more thing", das lange erwartet wurde. Wir haben die Keynote mit teltarif.de-Redak­teur Alex­ander Emunds im Podcast noch einmal Revue passieren lassen.

Wer sich die neue Folge unseres Podcasts ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Arti­kels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Down­load-Möglich­keit, und der "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel"-Podcast kann auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abon­niert werden. Nicht zuletzt findet sich der Podcast von teltarif.de auch bei Spotify, YouTube, Amazon und Deezer.

Darüber spre­chen wir heute

Rückblick auf die WWDC 2023

Foto: teltarif.de Eine der Neue­rungen auf der WWDC: Apple hat sich endgültig von Intel-Macs verab­schiedet. Als letzte Computer-Vari­ante hat nun auch der Mac Pro einen eigenen Prozessor des ameri­kani­schen Herstel­lers an Bord. Dabei war ein neuer Mac Pro - anders als andere Rechner - gar nicht unbe­dingt auf der Entwick­ler­kon­ferenz erwartet worden.

Doch das war nicht alles, was Apple in punkto Hard­ware zu bieten hatte. Als man gegen 20.15 Uhr deut­scher Zeit fast schon damit rech­nete, dass sich die Keynote ihrem Ende neigt, stellte Apple mit der Vision Pro seine erste Compu­ter­brille vor. Im Podcast spre­chen wir über das neue Produkt, das aller­dings erst im kommenden Jahr auf den Markt kommt.

iOS 17 konnten wir in den vergan­genen Tagen bereits auspro­bieren. In der neuen Podcast-Ausgabe spre­chen wir über die Neuheiten, die das Update für das iPhone mit sich bringt. Auch die anderen neuen Apple-Betriebs­sys­teme beleuchten wir. Dabei wusste zum Beispiel tvOS positiv zu über­raschen.

