iOS 17 und Co.: Apple kündigt WWDC 2023 an

Apple kündigte jüngst den Termin für die alljähr­liche WWDC an. Die Entwick­ler­kon­ferenz wird demnach vom 5. bis zum 9. Juni 2023 als Online-Veran­stal­tung abge­halten. Am Eröff­nungstag soll es aber auch eine Präsenz­ver­anstal­tung im Apple Park geben.

In der offi­ziellen Ankün­digung hält sich Apple zu spezi­fischen Details der Konfe­renz bedeckt. Unter anderem ist die Rede davon, dass man Entwickler bei der Erstel­lung inno­vativer Apps unter­stützen und Einblicke in neue Tech­nolo­gien und Werk­zeuge bieten wolle. Im Mittel­punkt sollen aber auch erste Einblicke in die Neue­rungen der kommenden Betriebs­sys­teme von iOS und Co. stehen.

WWDC 2023: Das ist zu erwarten

Teaser der WWDC 2023

Bild: Apple Im vergan­genen Jahr hatte Apple im Rahmen der WWDC 2022 Einblicke in das derzeit aktu­elle Betriebs­system iOS 16 gegeben. Unter anderem wurde der rund­erneu­erte Lockscreen vorge­stellt. Entspre­chend werden auf der kommenden Entwick­ler­kon­ferenz erste Infor­mationen zu iOS 17 erwartet. Ein Bran­chen­insider hat sich bereits zur Apple-Stra­tegie geäu­ßert. So soll iOS 17 einige der am häufigsten nach­gefragten Funk­tionen der Nutzer bedienen. Darüber hinaus soll iOS 17 die Möglich­keit bieten, Apps aus Dritt­anbieter-Quellen zu instal­lieren.

Neben der Ankün­digung zum iPhone-Betriebs­system werden auch Infor­mationen zu den anderen Soft­ware-Sparten WatchOS für die Apple Watch, iPadOS für iPads, macOS und tvOS erwartet.

Im vergan­genen Jahr kündigte Apple im Rahmen der WWDC 2022 auch das MacBook Air mit M2-Chip an. Seit einiger Zeit stehen Gerüchte im Raum, dass Apple nicht mehr allzu weit davon entfernt ist, eine VR-Brille vorzu­stellen. Unter Umständen nutzt der iPhone-Hersteller die WWDC 2023 als Bühne, um das Headset erst­mals der Öffent­lich­keit zu präsen­tieren.

Die finalen Soft­ware-Versionen von iOS 17 und Co. werden im Zuge der Apple Keynote im Herbst erwartet. Dann wird Apple auch die iPhone-15-Serie vorstellen. Jüngsten Gerüchten zufolge sollen iPhone 15 und Co. auch in Europa als eSIM-Only-Modelle auf den Markt kommen.

Apple hat kürz­lich in Deutsch­land die Musik­strea­ming-App Apple Music Clas­sical veröf­fent­licht sowie in den USA Apple Pay Later einge­führt.