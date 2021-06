iOS 15: Apple präsentiert neues iPhone-Betriebssystem

Heute Abend hat Apple seine dies­jäh­rige Entwick­ler­kon­ferenz WWDC veran­staltet. Im Rahmen der Keynote hat der ameri­kani­sche Tech­nolo­gie­kon­zern unter anderem einen Ausblick auf iOS 15 gegeben. Das neue iPhone-Betriebs­system wird ab Herbst verfügbar sein und soll unter anderem die FaceTime-Nutzung einfa­cher und komfor­tabler machen. Dazu will Apple mit Spatial Audio (3D Klang) dafür sorgen, dass die Video-Chats natür­licher klingen als bisher.

Face­time und "Share with you"

Neuheiten in iOS 15

Bild: Apple Face­time-Nutzer haben unter iOS 15 außerdem die Möglich­keit, Stör­geräu­sche auszu­blenden. Künftig lassen sich Face­time-Events teilen, sodass Familie und Freunde sich zu gemein­samen Online-Events treffen können. Eben­falls möglich wird es möglich, Musik in die Audio- oder Video-Chats einzu­blenden. Zudem steht der Dienst künftig auch unter Windows und Android zur Verfü­gung - und zwar per Web-Browser. Dabei betont Apple, dass die Anrufe dennoch Ende-zu-Ende-verschlüs­selt sind.

Inhalte von Diensten wie Twitch, TikTok und Disney+ lassen sich gemeinsam anschauen. Dazu wird Share­play als neue Schnitt­stelle geschaffen. Ob auch Anbiete wie Netflix und Amazon mitma­chen, ist derzeit noch nicht bekannt.

Weiterhin für den deut­schen Markt irrele­vant ist die Apple-News-App, aus der sich Inhalte beispiels­weise per iMessage teilen lassen. Gene­rell kommt iOS 15 eine neue Funk­tion mit der Bezeich­nung "Share with you". Damit sollen beispiels­weise Fotos von Freunden direkt in passenden Anwen­dungen auftau­chen. Wie gut die künst­liche Intel­ligenz hier funk­tio­niert, muss sich im Test zeigen.

Bessere Noti­fica­tions

Facetime-Features

Bild: Apple Wie erwartet hat Apple die Benach­rich­tigungen über­arbeitet. So soll es zu bestimmten Zeiten eine neue Zusam­men­fas­sung geben. Der Nicht-stören-Modus schaltet auf Wunsch alle Benach­rich­tigungen ab. Beim Nach­richten-Austausch über iMessage wird dem Gesprächs­partner auch mitge­teilt, dass der Empfänger einer Mittei­lung die Nach­richt noch nicht bekommen hat.

Ein Modus für wich­tige Benach­rich­tigungen soll die Möglich­keit bieten, nur wich­tige Mittei­lungen zu empfangen - etwa nur von Apps, die für die Arbeit wichtig oder inter­essant sind. Noch nicht ganz klar wurde, wie viele verschie­dene Modi dieser Focus-Profile der Nutzer anlegen kann.

iOS 15 soll Texte in Fotos erkennen können - etwa Tele­fon­num­mern, die sich dann anrufen lassen. Auch in deut­scher Sprache soll das funk­tio­nieren - neben dem iPhone auch auf dem iPad und auf dem Mac. Die Spot­light-Suche bekommt eben­falls Zugriff auf Fotos, sodass es möglich ist, die Bilder zu durch­suchen.

Video mit der Fotos-App, Hotel­schlüssel in der Wallet

Neue Wetter-App

Bild: Apple Mit der Fotos-App lassen sich künftig auch Videos erstellen. Diese sollen sich mit Musik aus Apple Music anrei­chern lassen. Die Clips lassen sich beispiels­weise an Freunde verschi­cken, um diese beispiels­weise an einer Reise teil­haben zu lassen. Für die Musik, die zur Hinter­grund­beglei­tung genutzt wird, macht die künst­liche Intel­ligenz auto­matisch Vorschläge.

Die Apple Wallet unter­stützt in Zukunft auch Schlüssel, mit denen Kunden beispiels­weise Zugriff auf ihr Hotel­zimmer bekommen sollen. Als einen der Partner hat Apple Hyatt vorge­stellt. In den USA sollen auch Führer­scheine in die Apple Wallet inte­griert werden. Zu digi­talen Impf­nach­weisen hat Apple wiederum nichts gesagt. Grund­sätz­lich sollte auch diese Funk­tion möglich sein.

Updates auch für Wetter-App und Apple-Maps

ID in Wallet

Bild: Apple Die zum Betriebs­system gehö­rende Wetter-App bekommt ein neues Design, das beispiels­weise bessere Karten für die Wetter­vor­her­sage mit sich bringt. Apple Maps stellt in Städten mehr Details dar - aller­dings vorerst nur in den USA und in London. Der weitere Ausbau ist für 2022 geplantDie Karten-App erhält außerdem einen Nacht-Modus, einen Fahrrad-Modus und detail­lier­tere Infor­mationen für den öffent­lichen Personen-Nahver­kehr.

Neue­rungen für Apple Airpods

Apple hat im Rahmen der WWDC-Keynote auch Neue­rungen für die AirPods ange­kün­digt. So soll es künftig eine "Conver­sation Boost" genannte Funk­tion geben, die die Sprach­ver­ständ­lich­keit erhöht und Neben­geräu­sche unter­drü­cken soll. Die Sprach­assis­tentin Siri soll wich­tige, am iPhone einge­hende Benach­rich­tigungen auf den AirPods vorlesen. Hier bleibt zu hoffen, dass sich das Feature auch abschalten lässt. Per Update sollen die AirPods noch heute Spatial Audio unter­stützen. Das Feature wird parallel - wie im April ange­kün­digt - bei Apple Music einge­führt.