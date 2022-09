Podcast: Apple Watch Ultra & AirPods Pro 2 im Hands-On

Die Apple Watch Ultra und die AirPods Pro 2 von Apple sind zusammen mit der neuen iPhone-Gene­ration am 7. September vorge­stellt worden. Seit einer Woche sind die Gadgets im Handel erhält­lich. Wir konnten beide Produkte bereits auspro­bieren und berichten im heutigen Podcast darüber, was uns im Rahmen des Tests aufge­fallen ist. Neue Apple-Produkte ausprobiert

Darüber spre­chen wir heute

Apple Watch Ultra Datenblatt

Test

Mit der Watch Ultra hat Apple eine Smart­watch vorge­stellt, die größer als die anderen Handy-Uhren des ameri­kani­schen Herstel­lers ist. Der Akku verspricht längere Lauf­zeiten, bevor die Uhr wieder aufge­laden werden muss. Auch am Design hat Apple gegen­über seinen anderen Smart­watch-Modellen Ände­rungen vorge­nommen. Im heutigen Podcast berichten wir darüber, welche Erfah­rungen wir bei der Einrich­tung und Nutzung der Apple Watch Ultra gemacht haben.

Ein weiteres Thema sind die AirPods Pro 2, die - genauso wie die Apple Watch Ultra - eine Woche nach den neuen iPhones auf den Markt kamen. Was unter­scheidet die neuen, kabel­losen Head­sets von der "alten" Version? Lohnt sich der Aufpreis oder könnte auch ein Schnäpp­chen für die Erst­auf­lage der AirPods Pro für poten­zielle Käufer inter­essant sein? Auch das sind Themen, über die wir in der neuen Ausgabe von "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel" spre­chen.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

Podcast direkt anhören und abon­nieren

