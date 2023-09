Ausgepackt: Das ist die Apple Watch Series 9

Die Apple Watch Series 9 ist in der Redak­tion von teltarif.de ange­kommen. Wir zeigen Ihnen die neue Smart­watch in Unboxing-Bildern.

Apple Watch Series 9 in der Redak­tion ange­kommen

Vor einein­halb Wochen hat Apple im Rahmen eines Special Events nicht nur neue Smart­phones, sondern auch neue Smart­watches vorge­stellt. Die Apple Watch Series 9 ist - je nach Größe und Ausstat­tung - zu Preisen ab 449 Euro erhält­lich. Mitt­ler­weile ist das 45 Milli­meter große Modell mit Alumi­nium-Gehäuse und Mobil­funk-Schnitt­stelle in unserer Redak­tion ange­kommen. Apple Watch 9 41mm Datenblatt

Neuvorstellung

Es handelt sich um die Uhr in der Farbe "Mitter­nacht". Mitge­lie­fert wurde ein Midnight Sport Loop genanntes Armband, das grund­sätz­lich auch in Verbin­dung mit anderen Apple Watches einge­setzt werden kann. Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen die für den Betrieb in Verbin­dung mit einem iPhone von Apple bestimmte Smart­watch in Unboxing-Bildern. Zur jeweils nächsten Seite gelangen Sie mit einem Klick auf das Bild.