Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2 sind offiziell

Apple Watch Series 9

Bild: Apple, Screenshot: teltarif.de Apple hat im Rahmen seines Special Events heute Abend (nach deut­scher Zeit) die neue Gene­ration seiner Smart­watch vorge­stellt. Die Apple Watch Series 9 basiert auf dem S9-Chip, der eine 30 Prozent schnel­lere GPU als beim Vorgänger-Modell bieten soll. Die Neural Engine ist den Angaben zufolge doppelt so schnell wie bei der Apple Watch Series 8.

Apple Watch Series 9

Bild: Apple, Screenshot: teltarif.de Wie der ameri­kani­sche Tech­nolo­gie­kon­zern weiter erläu­terte, werden Siri-Anfragen jetzt direkt auf der Smart­watch verar­beitet. Wesent­lich weniger Daten als bisher üblich sollen in die Cloud geladen werden. Das soll auch beispiels­weise 25 Prozent schnel­leres Diktieren als bei der Vorjahres-Gene­ration ermög­lichen.

Abseits des S9-Prozes­sors bekommt die neue Gene­ration der Apple Watch auch einen neuen Ultra Wide­band Chip. Dadurch sollen sich iPhones in der Nähe besser auffinden lassen. Darüber hinaus ist die Vernet­zung mit dem HomePod möglich, beispiels­weise um Wieder­gabe­listen auf das jeweils andere Gerät weiter­zugeben.

Die verschiedenen Versionen

Bild: Apple, Screenshot: teltarif.de Nach­gebes­sert hat Apple auch beim Display seiner Smart­watch. Dieses soll einer­seits deut­lich heller als bei früheren Apple Watches sein. Auf der anderen Seite kann die Hellig­keit auf bis zu 1 Nit redu­ziert werden, um Strom bei Nutzung der Always-On-Funk­tion zu sparen. Apple spricht dennoch weiterhin von 18 Stunden "all day" Akku­lauf­zeit.

Die Apple Watch Series 9 bekommt auch neue Gesten für die Steue­rung, die auf der neuen Hard­ware der Uhr basieren und daher bei älteren Modellen nicht umge­setzt werden können. Aller­dings sollen die Funk­tionen erst im Oktober einge­führt werden - vermut­lich mit dem ersten größeren Soft­ware-Update auf watchOS 10.1.

Ein Blick auf den Chip

Bild: Apple, Screenshot: teltarif.de Apple kündigte ferner an, bei der neuen Watch komplett recy­celtes Kobalt zu nutzen. Auch die neuen Armbänder sollen zu mehr als 80 Prozent aus wieder­auf­berei­teten Mate­ria­lien herge­stellt werden. Zudem verkün­dete der Konzern werbe­wirksam, einen CO2-Ausgleich für den Ener­gie­ver­brauch der neuen Smart­watch zu leisten. Dabei ist nicht die Produk­tion, sondern die Nutzung durch die Kunden gemeint. Technische Spezifikationen im Überblick

Bild: Apple, Screenshot: teltarif.de

Das ist die Apple Watch Ultra 2

Wie erwartet hat Apple auch eine neue Version der Apple Watch Ultra vorge­stellt. Diese verfügt nun eben­falls über den S9-Prozessor. Die Uhr bekommt - wie die Apple Watch Series 9 - neue Gesten, Siri weit­gehend lokal und ohne Daten­wei­ter­lei­tung in die Cloud. Dazu kommt ein helleres Display.

Die Apple Watch Ultra 2

Bild: Apple, Screenshot: teltarif.de Die Apple Watch Ultra 2 bekommt ein neues Ziffern­blatt, das zusätz­liche Kompli­kationen erhält und so den größeren Bild­schirm besser ausnutzt. Darüber hinaus soll es neue Sport- und Fitness­funk­tionen geben - etwa zum Fahr­rad­fahren und tauchen. Der Akku soll bei normaler Nutzung weiterhin bis zu 36 Stunden durch­halten, im Strom­spar­modus bis zu 72 Stunden.

Blick auf technische Details

Bild: Apple, Screenshot: teltarif.de Auch für die Apple Watch Ultra 2 und die Apple Watch SE kündigte Apple CO2-Neutra­lität an. Die Apple Watch SE kostet in den USA ab 249 Dollar, die Apple Watch Series 9 ist ab 399 Dollar zu bekommen (mit Mobil­funk-Schnitt­stelle 100 Dollar mehr). Für die Apple Watch Ultra 2 werden 799 Euro veran­schlagt. Die Apple Watch Series 9 ist in Deutsch­land ab 449 Euro inkl. MwSt. und die Apple Watch SE ab 279 Euro inkl. MwSt. erhält­lich. Die Apple Watch Ultra 2 schlägt hier­zulande mit 899 Euro zu Buche - 100 Euro weniger als das erste Modell.

Über­raschend ist, dass Apple noch heute Vorbe­stel­lungen annimmt und nicht erst am Freitag. Die Auslie­ferung startet am 22. September.

