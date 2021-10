Apple Watch Series 7 im Vergleich mit den Vorgängern

Ab heute (14 Uhr) kann die Apple Watch Series 7 im Store von Apple vorbe­stellt werden. Offi­ziell erhält­lich soll die smarte Uhr mit watchOS ab dem 15. Oktober sein. Da die Apple Watch Series 7 bereits auf der iPhone-Keynote vorge­stellt wurde, gibt es bezüg­lich Ausstat­tung und Design keine Geheim­nisse mehr.

Vor der Keynote wurde über eine gänz­lich neue Optik speku­liert. So posi­tio­nierten sich einige Gerüchte dahin, dass die Apple Watch Series 7 ein kantiges Gehäuse im Stil der iPhones ab Serie 12 und der Tablets wie iPad Pro (2021) erhalten könnte. Daraus wurde nun nichts. Verän­derungen gegen­über der Vorgänger-Gene­ration gibt es aber trotzdem. Im Fokus steht das größere Display. Apple stellt auf seiner Webseite die neue Apple Watch neben Series 6 und Series 3, um das größere Display der Apple Watch Series 7 zu demons­trieren (s. Bild).

Auch an anderen Stellen sind Verän­derungen vorge­nommen worden. An der Akku­leis­tung hat sich im Gegen­satz zur Apple Watch Series 6 zwar nicht viel getan, dafür soll sich der Akku mit Hilfe eines neuen Schnell­lade­geräts um rund 33 Prozent schneller aufladen lassen. Größenvergleich: Series 7, Series 6 und Series 3

Bild: Apple, Screenshot: teltarif.de Enttäu­schung gibt es bei den Versionen mit Mobil­funk­schnitt­stelle. Es kann wie bei den Vorgän­gern ein eSIM-Profil gespei­chert werden. Das funk­tio­niert aber nicht im Ausland, auf Inter­national Roaming müssen künf­tige Apple-Watch-Series-7-Nutzer noch verzichten.

Apple listet im Store neben der neuen Gene­ration Apple Watch Series 7 die Apple Watch Series 6, die Apple Watch SE und die Apple Watch 3 aus dem Jahr 2017.

In der nach­fol­genden Tabelle sehen Sie die Unter­schiede der smarten Uhren. Alle tech­nischen Spezi­fika­tionen können Sie auch den Daten­blät­tern entnehmen. Info: Die Apple Watch wird in verschie­denen Gehäu­segrößen ange­boten. In den Tabellen finden Sie die Ausfüh­rungen mit klei­nerem Gehäuse und ohne LTE.

Apple Watch im Vergleich

