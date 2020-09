Apple Watch und neue iPads: Preise für Deutschland

Wie berichtet hat Apple am Diens­tag­abend unter anderem neue Smart­wat­ches und Tablets vorge­stellt. Ein Groß­teil der neuen Produkte war unmit­telbar im Anschluss an das Online-Event von Apple vorbe­stellbar und ist ab heute erhält­lich. Die rest­lichen Neuan­kün­digungen werden im Oktober bzw. im Laufe des Herbstes folgen.

Zu den Gagdets, die ab heute ausge­lie­fert werden, gehört die Apple Watch Series 6. Inter­essenten, die die Version der Smart­watch mit Blue­tooth, WLAN und GPS kaufen möchten, bekommen ihr Wunsch­modell je nach Größe und Ausstat­tung zu Preisen ab 418,15 Euro. Die Geräte-Version, die auch die Mobil­funk-Nutzung über LTE und UMTS ermög­licht, ist zu Preisen ab 515,65 Euro erhält­lich. Apple Watch Series 6

Foto: Apple

Apple Watch SE für unter 300 Euro

Mit der Apple Watch SE hat Apple eine weitere Handy-Uhr vorge­stellt. Diese richtet sich an preis­sen­sible Kunden und kommt in Design der Apple Watch Series 3, aber mit einem "Innen­leben", das weit­gehend der Apple Watch Series 5 entspricht. Die güns­tigere Smart­watch ist eben­falls bereits seit Diens­tag­abend vorbe­stellbar und wird ab heute ausge­lie­fert.

In der Version mit Blue­tooth, WLAN und GPS ist die Apple Watch SE zu Preisen ab 291,45 Euro erhält­lich. Das Cellular-Modell mit zusätz­lichem Mobil­funk-Modem wird zu Preisen ab 340,20 Euro verkauft. Auch die Apple Watch Series 3 bleibt zu Preisen ab 213,45 Uhr im Port­folio. Aller­dings ist es denkbar, dass diese schon in die Jahre gekom­mene Smart­watch kein Update auf watchOS 8 mehr bekommt, nachdem Apple in diesem Jahr die Apple Watch Series 2 nicht mehr mit watchOS 7 versorgt hat. iPad 8

Foto: Apple

iPad 8 ab 370 Euro

Das iPad in der achten Gene­ration ist in der Version mit WLAN und beschei­denen 32 GB Spei­cher­platz für 369,40 Euro erhält­lich. Inter­essenten, die die Vari­ante des Tablets mit Mobil­funk-Modem kaufen möchten, zahlen dafür mindes­tens 505,90 Euro. Wer sich das neue iPad Air zulegen möchte, muss noch etwas mehr Warte­zeit einplanen. Ab Oktober ist die WLAN-Version mit 64 GB Spei­cher­platz ab 632,60 Euro erhält­lich. Das Modell mit LTE-Modem schlägt mit mindes­tens 769,10 Euro zu Buche.

Eben­falls im Herbst soll Apple One auch in Deutsch­land an den Start gehen. In einer weiteren Meldung finden Sie Details zu den Apple-One-Paketen und Preisen.