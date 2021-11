Apple Watch Series 6 bei Amazon im Preischeck

Wem die Apple Watch Series 7 zu kost­spielig ist, dürfte auch mit der Series 6 noch seine Freude haben. Und das nicht nur, weil es sich um eine gute Smart­watch handelt, sondern auch aufgrund von Rabatten. Amazon verschleu­dert gerade verschie­dene Modelle der smarten Uhr im Zuge des Black Friday.

Wir haben uns ausge­wählte Ange­bote ange­schaut und sagen Ihnen, ob die Amazon-Preise zu den aktuell güns­tigsten gehören oder ob andere Händler den Preis unter Umständen noch unter­bieten.

Wie bei unseren Preis­checks üblich lassen wir Ange­bote von Online-Markt­plätzen außen vor. Bedenken sollten Sie außerdem, dass sich Markt­preise von Weara­bles sehr schnell ändern können. Daher beziehen sich die Preise, auf die wir verweisen, nur auf den Stand jetzt. Sollten Sie sich für eines der Ange­bote inter­essieren, aber sich erst zu einem späteren Zeit­punkt entscheiden wollen, ist ein noch­maliger Preis­ver­gleich zu empfehlen.

Apple Watch Series 6 in Blau, mit und ohne LTE

Verschiedene Ausführungen der Apple Watch Series 6 werden derzeit von Amazon günstiger angeboten

Foto: Apple, Logo: Amazon, Montage: teltarif.de Die Apple Watch der Series 6 gibt es in verschie­denen Größen und Ausfüh­rungen. Amazon bietet unter anderem die Apple Watch Series 6 in 44 mm mit blauem Alumi­nium­gehäuse und Sport­arm­band Dunkel­marine zum Preis von 379 Euro an.

Amazon macht hier ein gutes Angebot. Bei anderen Händ­lern zahlen Sie zum Stand jetzt rund 434 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Die gleiche Farb­kon­figu­ration nur mit 40 mm Größe bietet Amazon auch mit Mobil­funk­schnitt­stelle für 399 Euro an. Auch bei diesem Angebot handelt es sich aktuell um das güns­tigste. Bei anderen Händ­lern kostet die genannte Vari­ante rund 420 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Apple Watch Series 6 mit Edel­stahl­gehäuse und Mila­naise-Armband

Apples smarte Uhren gehören nicht zu den güns­tigen Smart­wat­ches. Je nach Ausstat­tung können auch astro­nomi­sche UVPs zustande kommen. Ein Beispiel dafür ist die Apple Watch Series 6 in 40 mm mit Edel­stahl­gehäuse und Mila­naise Armband in Graphit sowie Mobil­funk­schnitt­stelle.

Im Vergleich mit anderen Händ­lern bietet Amazon mit 629 Euro den aktuell besten Preis für die Vari­ante. Bei anderen Händ­lern zahlen Sie aktuell 759 Euro. Wer sich für ein Luxus-Modell dieser Art inter­essiert, bekommt bei Amazon derzeit ein gutes Angebot.

Ein Edel­stahl­gehäuse und Mila­naise-Armband gibt es auch in der Farbe Silber, wie bei der Apple Watch Series 6 in 44 mm und eben­falls mit LTE-Unter­stüt­zung. Amazon verlangt für diese Vari­ante 749 Euro. Bei diesem Angebot steht Amazon nicht alleine an der Schnäpp­chen-Spitze. Auch der Händler Cyber­port verkauft das Modell für rund 750 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Worauf Sie grund­sätz­lich bei Ange­bots­tagen wie Black Friday und Cyber Monday achten sollten, lesen Sie in einer weiteren News.

