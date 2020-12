MediaMarkt/Saturn: Apple Watch Series 5 stark reduziert

Die Apple Watch Series 5 ist aktuell bei MM/Saturn rabattiert

Logos: Anbieter, Fotos: Apple/Mediamarkt, Montage: teltarif.de Die Apple Watch Series 5 wurde im vergan­genen Jahr vorge­stellt, mitt­ler­weile hat der iPhone-Hersteller schon die sechste Gene­rationen und die güns­tigere Apple Watch SE auf den Markt gebracht. Die smarte Uhr ist jedoch zeit­loser als so manches Handy, weshalb sich ein Blick auf die Vorjahres-Serie noch lohnt. Die Apple Watch Series 5 hat viele Funk­tionen des neueren Modells, wird mit aktu­ellen Updates versorgt und ist auch sonst ein perfor­manter Begleiter.

Die Händler-Partner MediaMarkt und Saturn haben verschie­dene Ausfüh­rungen der Apple Watch Series 5 dras­tisch redu­ziert. Wir machen bei ausge­wählten Ange­boten den Preis­check, ob sie sich lohnen. Ange­bote von Market­place-Händ­lern haben wir im Preis­ver­gleich nicht berück­sich­tigt.

Logos: Anbieter, Fotos: Apple/Mediamarkt, Montage: teltarif.de MediaMarkt und Saturn bieten die Apple Watch Series 5 in beiden erhält­lichen Größen redu­ziert an. So kostet die Apple Watch Series 5 in 40 mm mit Alumi­nium­gehäuse in den Wahl­farben Space Grey (schwarzes Armband) und gold­far­benem Gehäuse (Armband in Sand­rosa) statt rund 438 Euro nach UVP nun 330,46 Euro. Eine weitere Vari­ante mit weißem Armband und silbernem Gehäuse wird für 340,21 Euro ange­boten. Das sind nicht nur auf den ersten Blick attrak­tive Erspar­nisse. Der Preis­ver­gleich zeigt, dass es sich um die derzeit güns­tigsten Ange­bote handelt. Bei anderen Händ­lern liegen die Preise teils deut­lich höher. So werden für die Vari­ante in Space Grey rund 387 Euro, für das Modell in Sand­rosa rund 420 Euro und für das silberne Modell rund 372 Euro fällig.

Wer sich für die größere Ausfüh­rung der Apple Watch Series 5 in 44 mm inter­essiert, kann sich auch über Rabatte freuen. Das Modell in Space Grey mit schwarzem Armband wird statt zu einem Preis von rund 467 Euro für 355,80 Euro ange­boten, die goldene Ausfüh­rung mit Sand­rosa-Armband sowie das silber­far­bene Modell mit weißem Armband kosten 365,55 Euro. Bei anderen Händ­lern kostet die schwarze Ausfüh­rung rund 396 Euro, für die anderen beiden Modelle (Silber und Gold) müssen jeweils rund 406 Euro gezahlt werden, weshalb es sich auch bei diesen Ange­boten von MediaMarkt und Saturn um die derzeit güns­tigsten handelt.

Die Apple Watch ist auch für den Einsatz eines eSIM-Profils präde­sti­niert. Damit kann die Uhr unab­hängig vom gekop­pelten iPhone eine Verbin­dung zum Mobil­funk­netz aufbauen. Die mit "GPS + Cellular" benannten Modelle kosten in den Farben Schwarz, Sand­rosa und Silber in 40-mm-Größe rund 535 Euro. MediaMarkt und Saturn rabat­tieren die Modelle auf einen Preis von rund 418 Euro. Dabei handelt es sich um den derzeit güns­tigsten Preis. Bei anderen Händ­lern zahlen Sie für das schwarze Modell rund 498 Euro, für das goldene rund 444 Euro und für das silber­far­bene rund 449 Euro.

Die 44-mm-Vari­anten der genannten Farben schlagen norma­ler­weise mit einer UVP in Höhe von rund 564 Euro. Die bei MediaMarkt und Saturn aufge­rufenen redu­zierten Preise in Höhe von jeweils rund 447 Euro gehören zu den aktuell güns­tigsten.

Neben den genannten Ausfüh­rungen der Apple Watch Series 5 bieten MediaMarkt und Saturn auch Rabatte auf die Nike Series und auf Vari­anten mit Edel­stahl­gehäuse.

Apple hat neue Beta-Versionen von iOS, iPadOS, watchOS und tvOS veröffent­licht. Diese bringen teil­weise auch neue Features mit sich. Welche das sind, lesen Sie in einer weiteren News.

