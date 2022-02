Apple Watch Series 3 bei Aldi: Lohnt sich das noch?

Die Apple Watch Series 3 ist im Jahr 2017 veröf­fent­licht worden. Es ist also eine in die Jahre gekom­mene Smart­watch, die einige Gene­rationen hinter der aktu­ellen Apple Watch Series 7 liegt. Die Apple Watch Series 3 macht aber eine Tatsache weiterhin inter­essant, nämlich, dass Apple sie seit Jahren trotz neuer Gene­rationen mitschleppt und weiterhin offi­ziell im Online-Shop vertreibt. Modelle wie die Series 4, Series 5 und Series 6 sucht man dort verge­bens, wohl aber reiht sich die Series 3 zwischen der Watch SE und der Series 7 ein.

Auf einer in der Redak­tion genutzten Apple Watch Series 3 läuft die aktu­elle Watch-OS-Version "8.4.2". Das ist schon mal ein Plus­punkt. Auch die Betriebs­geschwin­dig­keit geht in Ordnung. Nur beim Aufspielen von Updates dauert es im Vergleich mit anderen Modellen - beispiels­weise der Series 5 - spürbar länger. Die Apple Watch Series 3

Bild: Apple Ist die Apple Watch Series 3 noch einen Kauf wert? Ange­sichts der aktu­ellen Soft­ware ja. Aller­dings ist zu erwarten, dass der offi­zielle Soft­ware-Support in abseh­barer Zeit ausläuft und es ist nicht sicher, ob es die im Herbst erwar­tete Version watchOS 9 noch auf die Series 3 schafft.

Wer ein iPhone hat und eine güns­tige Smart­watch zum Auspro­bieren sucht, der kann natür­lich jetzt noch einen Blick auf die Apple Watch Series 3 werfen. Bei Apple direkt kostet die 38-mm-Vari­ante 219 Euro (Beispiel: silber­far­benes Alumi­nium­gehäuse, weißes Sport­arm­band). Güns­tiger geht es derzeit im Online-Shop von Aldi. Wir sagen Ihnen, ob sich das Angebot lohnt. Ange­bote von Market­place-Händ­lern haben wir im Preis­ver­gleich nicht berück­sich­tigt. Bedenken Sie bitte außerdem, dass sich Markt­preise von Smart­wat­ches sehr schnell ändern können.

Apple Watch Series 3 im Aldi-Online-Shop

Aldi bewirbt in seinem Online-Shop eine silber­far­bene Apple Watch Series 3 in 38 mm. Der Preis liegt bei 169 Euro. Das klingt durchaus attraktiv und ist deut­lich güns­tiger als bei Apple direkt. Der Markt­preis bei anderen Händ­lern liegt bei 208 Euro (Beispiel: Apple Watch Series 3 GPS, Space Grau, 38 mm, schwarzes Sport­arm­band)

Das Aldi-Angebot könnte sich also für dieje­nigen lohnen, die eine güns­tige Smart­watch in genau dieser Kombi­nation suchen, ohne zusätz­lich Geld für eine weitere Armband-Farbe in die Hand nehmen zu wollen.

Es ist jedoch zu bedenken, dass es sich bei der von Aldi ange­botenen Uhr nicht um Neuware handelt, sondern um ein "Renewd"-Modell. Das bedeutet laut Anbieter unter anderem: "Deine gebrauchte Smart­watch wurde für dich akri­bisch über­arbeitet und ist in tech­nisch einwand­freiem Zustand" und "100 Prozent Origi­nal­teile kritisch geprüft und erneuert". Dagegen ist grund­sätz­lich also nichts einzu­wenden. Auch die Preis­dif­ferenz zur Neuware ist unserer Meinung nach groß genug, dass sich das Angebot empfehlen lässt.

Alter­native: Apple Watch SE

Wir verweisen aber noch­mals auf die bereits erwähnte Update-Situa­tion, dass der Support für die Apple Watch Series 3 vermut­lich in abseh­barer Zeit einge­stellt wird. Die Apple Watch SE wurde im Jahr 2020 vorge­stellt und ist eben­falls noch offi­ziell bei Apple verfügbar. Der Markt­preis für die Apple Watch SE (40 mm) liegt derzeit bei 269 Euro (Beispiel: Alumi­nium­gehäuse in Space Grau und Sport­arm­band in Mitter­nacht).

Das ist zwar eine Preis­dif­ferenz von 100 Euro zum Apple-Watch-3-Angebot von Aldi. Dafür bekommen Sie aber zum einen Neuware und zum anderen eine smarte Uhr, die länger mit Updates versorgt werden dürfte als das Modell von 2017.

