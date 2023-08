Neue Apple Watch SE nicht in diesem Jahr

Foto: Apple Apple wird im September voraus­sicht­lich neue Smart­phones und Smart­watches vorstellen. Dem Bloom­berg-Analysten Mark Gurman zufolge ist neben zwei Vari­anten der Apple Watch Series 9 (41 und 44 Milli­meter) auch mit der zweiten Gene­ration der Apple Watch Ultra zu rechnen. Eine Neuauf­lage der Apple Watch SE sei jedoch in diesem Jahr nicht zu erwarten.

Inter­essenten, die eine beson­ders güns­tige Smart­watch suchen, die in Verbin­dung mit dem iPhone genutzt werden kann, müssen sich demnach mit dem aktu­ellen Modell begnügen oder die Neuan­schaf­fung auf das kommende Jahr verschieben. Gurman werden gute Kontakte in Apple-Kreise nach­gesagt. Der Analyst hat daher auch in der Vergan­gen­heit oft neue Apple-Produkte treff­sicher vorher­gesagt.

Den Angaben zufolge wird Apple die dies­jäh­rige Smart­watch-Gene­ration auch mit einem neuen, S9 genannten Chip ausstatten, der deut­lich leis­tungs­fähiger als sein Vorgänger ist. Der neue Prozessor könnte auch für eine höhere Akku­lauf­zeit sorgen. Nicht selten stehen Handy-Uhren vor allem wegen ihrer geringen Akku­kapa­zität in der Kritik.

Apple Watch löst Fehl­alarm aus

Neue Apple Watch SE nicht in diesem Jahr

Foto: Apple Einem Bericht der briti­schen Zeitung Tele­graph zufolge warnt die Polizei im Verei­nigten König­reich, dass Apple Watches zu einem Rekord­anstieg bei Notrufen geführt hätten. Dabei handele es sich in den meisten Fällen um Fehl­alarme, die von den Nutzern nicht beab­sich­tigt seien.

Unter anderem sei fest­gestellt worden, dass Tätig­keiten wie Gewicht­heben, Laufen und sogar Yoga die SOS-Funk­tion auf der Apple Watch verse­hent­lich auslösen. Eigent­lich soll der Notruf nur ausge­löst werden, wenn der Träger der Uhr beispiels­weise schwer gestürzt ist oder einen Auto­unfall hat.

Die briti­sche Pres­sestelle von Apple verwies den Angaben zufolge bezüg­lich der Features von Geräten auf die Webseite des Unter­neh­mens. Eine Stel­lung­nahme zu den Fehl­funk­tionen gab der Hersteller demnach nicht ab. In den vergan­genen Monaten hatte Apple bereits mehr­fach mit Soft­ware-Updates darauf hinge­arbeitet, dass Fehl­alarme ausbleiben. Zumin­dest für einige Fälle scheint das jedoch nicht zu funk­tio­nieren.

In einem weiteren Beitrag finden Sie unseren Test­bericht zur Apple Watch Ultra.