"Apple Watch SE + gratis Band": Amazon verschenkt Zubehör

Die Apple Watch SE ist abge­sehen von der noch bei Apple selbst verfüg­baren Apple Watch 3 der güns­tigste Einstieg in die Welt der Smart­wat­ches des iPhone-Konzerns. Die Apple Watch SE ist für ab 299 Euro im Online-Shop des ameri­kani­schen Konzerns zu bekommen.

Amazon bietet die Apple Watch SE derzeit in verschie­denen Ausfüh­rungen mit "gratis Band" an. Wir haben uns die Ange­bote ange­schaut und gehen bei ausge­wählten Bundles näher ins Detail. Wie immer haben wir im Preis­check Ange­bote von Market­place-Händ­lern nicht berück­sich­tigt. Bitte beachten Sie zudem, dass sich Preise sehr schnell ändern können. Vergleichs­preise beziehen sich also nur auf den Stand jetzt.

Apple Watch SE: Amazon-Angebot im Check

Apple Watch SE derzeit bei Amazon mit "gratis Band" im Angebot

Die von Amazon veran­schlagten Preise sagen offen­kundig, dass es hier wirk­lich etwas "umsonst" gibt. Die Apple Watch SE ist bei Amazon selbst im Bundle güns­tiger als Apples unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung rein für die Uhr.

Die smarten Uhren lassen sich mittels einer Viel­zahl von verschie­denen Armbän­dern indi­vidua­lisieren. Das Zubehör direkt vom Hersteller ist aller­dings ziem­lich kost­spielig. So kostet das Stan­dard-Sport­arm­band als sepa­rates Zubehör schon 49 Euro. Ein solches gibt es zusätz­lich ohne Aufpreis bei Amazon oben­drauf. Dabei handelt es sich entweder um ein Sport­arm­band in einer anderen Farbe oder je nach Bundle auch um ein "Sport Loop", das bei Apple direkt eben­falls mit 49 Euro zu Buche schlägt.

Trotz Bundle erhöhen sich die Preise nicht. Ein Beispiel dafür ist die Apple Watch SE mit 44 mm Gehäu­segröße. Die Farbe des Gehäuses ist "Space Grau" und das zur Uhr zuge­hörige Sport­arm­band ist "Schwarz". Ohne Aufpreis dazu gibt es ein Sport­arm­band der Farbe "Ginger", sprich gelb. Ein andere Möglich­keit ist das Bundle mit dem Sport Loop "Cream". Das Bundle kostet bei Amazon 299 Euro, die Uhr kostet bei Apple regulär 329 Euro - ohne zusätz­liches Band. Würde man die Kombi­nation beim Hersteller kaufen, zahlt man 378 Euro, womit es sich bei dem Amazon-Angebot zunächst um eine gute Offerte handelt.

Was kostet die Apple Watch SE bei anderen Händ­lern?

Apple Watch SE bei Amazon im Bundle

Screenshot: teltarif.de Bei anderen Händ­lern ist die Apple Watch SE in der besagten Konfi­gura­tion für rund 303 Euro inklu­sive Versand­kosten zu bekommen. Das Sport­arm­band separat kostet auch bei anderen Händ­lern ähnlich viel wie die UVP. Das Amazon-Angebot ist anhand dieses Beispiels also ziem­lich gut, der Haken dürfte aber schon längst klar sein: Die Bundles sind an feste Kombi­nationen aus Uhr und Armband gebunden. Wer mit einem gelben oder Creme-farbenen Armband nichts anfangen kann, der wird höchstes den Vorteil haben, zusätz­lich zum im Vergleich mit der UVP güns­tigeren Preis für die Apple Watch SE ein Armband umsonst zu bekommen. Das könnte man immerhin noch anderen Apple-Watch-Nutzern schenken oder verkaufen, wodurch sich unterm Strich der gezahlte Preis für die Apple Watch SE verrin­gert.

Ein anderes Beispiel ist die Apple Watch SE (GPS, 40 mm) mit gold­far­benem Alumi­nium­gehäuse und Sport­arm­band in Sand­rosa. Diese Vari­ante kostet bei Apple 299 Euro, bei Amazon im Bundle mit einem oran­gefar­benem Sport­arm­band 279 Euro, womit das Angebot des Online-Händ­lers grund­sätz­lich besser ist. Das gilt auch im Vergleich mit anderen Händ­lern, wo die Uhr alleine zum Preis von rund 275 Euro inklu­sive Versand­kosten zu bekommen ist.

Wie beim voran­gegan­genen Beispiel muss man sich die Frage stellen, ob man dieses Armband haben möchte oder ob man mit dem Armband ander­weitig etwas anfangen kann. Bemer­kens­wert teurer sind die von uns raus­gesuchten Bundles im Preis­ver­gleich jeden­falls nicht. Weitere Bundles finden Sie auf der Amazon-Seite.

Die Apple Watch Series 7 soll zusammen mit dem iPhone 13 vorge­stellt werden. Aufgrund von Produk­tions­pro­blemen könnte die Verfüg­bar­keit der smarten Uhr aber zunächst begrenzt sein. Mehr zu dem Thema lesen Sie in einer weiteren News.

