Neuer Test: LTE-Roaming mit der Apple Watch

Im Herbst 2022 führte Apple Inter­national Roaming für seine Smart­wat­ches ein. Das heißt, die Handy-Uhren des ameri­kani­schen Herstel­lers können seitdem auch im Ausland unab­hängig vom iPhone und einer WLAN-Inter­net­ver­bin­dung für Daten­dienste genutzt werden. Voraus­set­zung ist, dass es sich um die Cellular-Vari­ante einer Apple Watch Series­5 oder neuer handelt.

Die Uhr muss ferner mit einem eSIM-Profil ausge­stattet sein. Der Tarif des Kunden muss Inter­national Roaming unter­stützen und nicht zuletzt muss Apple die eSIM-Profile des Provi­ders für Roaming mit der Smart­watch zulassen. Das war bei Voda­fone im Herbst vergan­genen Jahres noch nicht der Fall, während eSIM-Profile von Telekom und o2 von Anfang an dabei waren. Mitt­ler­weile können auch Voda­fone-Kunden die Mobil­funk-Funk­tion ihrer Apple Watch im Ausland nutzen. LTE-Roaming mit der Apple Watch Series 7 funktioniert

Foto: teltarif.de Wie berichtet waren erste Nutzer-Erfah­rungen mit dem Apple-Watch-Roaming eher gemischt. Wir hatten im November 2022 bei Tests in Italien Pech, weil die Netz­ver­bin­dung immer wieder unter­bro­chen wurde. Andere Anwender berich­teten, dass das Roaming in Öster­reich, Ungarn und den USA funk­tio­niert habe, während in Spanien keine Verbin­dung mit dem Mobil­funk­netz zustande gekommen sei.

Verwir­render Text in der Watch-App auf dem iPhone

Wir haben den Mobile World Congress in Barce­lona zum Anlass genommen, um das Roaming mit der Apple Watch erneut auszu­pro­bieren. Dazu haben wir eine Apple Watch Series 7 mit eSIM-Profil von o2 verwendet. Im Menü Einstel­lungen - Mobil­funk der Uhr haben wir Daten­roa­ming einge­schaltet. Verwirrende Anzeige in der Watch App auf dem iPhone

Foto: teltarif.de Beim ersten Blick in die Watch App auf dem iPhone sah es danach aus, dass zumin­dest die mobile Internet-Nutzung nicht funk­tio­niert. Wört­lich stand hier der Text: "Beim inter­natio­nalen Roaming kann die Apple Watch keine mobilen Daten verwenden." Den glei­chen Text lasen wir auch bei einer zweiten Apple Watch Series 7, die mit einem eSIM-Profil von der Telekom ausge­stattet war. Beim ersten (erfolg­losen) Test mit einer Apple Watch Ultra im vergan­genen November in Italien tauchte dieser Hinweis nicht auf. Datenroaming muss natürlich aktiviert sein

Foto: teltarif.de Das mit der Smart­watch norma­ler­weise verbun­dene iPhone 13 Pro Max haben wir in den Flug­zeug­modus versetzt, Blue­tooth und WLAN haben wir zusätz­lich manuell auf iPhone und Apple Watch deak­tiviert. Mit einer Wisch­geste vom unteren Display­rand nach oben gelangten wir ins Kontroll­zen­trum, wo auch das S-Meter für LTE zu finden ist. Dieses zeigte guten Empfang an.

Strea­ming mit der Radio­player-App

Den mobilen Internet-Zugang haben wir mit der Radio­player-App auspro­biert, die nativ für die Apple Watch zur Verfü­gung steht. Streams wurden schnell aufge­baut und liefen bei gutem LTE-Signal stabil durch. In Spanien hat das Inter­national Roaming mit der Apple Watch somit - anders als beim ersten Test in Italien - gut funk­tio­niert.

Verbes­serungs­poten­zial gibt es trotzdem: Nach wie vor ist es nicht nach­voll­ziehbar, welches Mobil­funk­netz auf der Smart­watch genutzt wird. Auch die manu­elle Netz­wahl ist - anders als bei jedem Smart­phone - nicht möglich. Das ist inso­fern ein Nach­teil, als VoLTE-Roaming nach wie vor keine Selbst­ver­ständ­lich­keit ist und die Apple Watch keinen Fall­back ins UMTS-Netz bietet, wenn die Tele­fonie über 4G nicht möglich ist. GSM wird von der Handy-Uhr nicht unter­stützt. Streaming über LTE mit der Radioplayer-App

Foto: teltarif.de Hat die Apple Watch für Roaming ein Netz "erwischt", das keine VoLTE-Anrufe zulässt, kommen Tele­fonate über die Uhr somit gar nicht zustande. Teil­weise schlagen dann auch Einbuch­ver­suche ins Mobil­funk­netz fehl, weil auch keine Notrufe abge­setzt werden könnten. Aus dem glei­chen Grund konnten Voda­fone-Kunden im Früh­sommer 2022 im ameri­kani­schen AT&T-Netz - unab­hängig vom verwen­deten Endgerät - kein Inter­national Roaming nutzen.