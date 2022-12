Podcast: Roaming mit der Apple Watch im ersten Test

Seit wenigen Wochen kann die eSIM einer Apple Watch auch im Ausland genutzt werden. Mit watchOS 9.1 wurde Inter­national Roaming für die Smart­watch frei­geschaltet. Wir hatten bereits die Möglich­keit, die Funk­tion auszu­pro­bieren. Auch von Lesern liegen erste Erfah­rungs­berichte vor. In der Weih­nachts-Ausgabe unseres Podcasts widmen wir uns aus diesem Anlass der Auslands-Nutzung der Apple Watch. Podcast zum Roaming mit der Apple Watch

Darüber spre­chen wir heute

Gerade im Urlaub kann die Nutzung der eSIM einer Apple Watch sinn­voll sein. Während das iPhone im Hotel-Safe bleibt, ist die tele­foni­sche Erreich­bar­keit am Strand oder Pool über die Uhr weiterhin gegeben. Auch Musik-Strea­ming mit Spotify, Hörbü­cher über Audials und Nach­richten über den Radio­player lassen sich direkt über die Smart­watch nutzen. Bei einer Auslands­reise war das bislang aller­dings Theorie - es sei denn, es stand ein WLAN-Hotspot zur Verfü­gung.

Erst im Herbst 2022 führte Apple Inter­national Roaming für seine Apple-Watch-Cellular-Modelle ein. Doch auch wenn der Kunde eine Uhr mit eSIM hat, ist es noch lange nicht gesagt, dass die Roaming-Funk­tion tatsäch­lich zur Verfü­gung steht. Im Podcast bespre­chen wir, warum das so ist. Zudem konnten wir selbst bereits Roaming mit der Apple Watch auspro­bieren. Dabei zeigten sich auch Defi­zite, über die wir in der neuen Ausgabe von "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel" eben­falls spre­chen.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

