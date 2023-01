Roaming-Ärger für Apple-Watch-Besitzer

Foto: Apple Mit watchOS 9.1 hat Apple Inter­national Roaming für seine Smart­wat­ches frei­geschaltet. Wer eine Apple Watch Series 5 oder neuer mit Cellular-Funk­tion hat, kann die LTE- und UMTS-Schnitt­stelle der Uhr somit nicht nur im Heimat­netz des eSIM-Profils, sondern auch im Ausland nutzen. Somit können Anwender auch im Ausland über die Apple Watch tele­fonieren und Daten­dienste nutzen, wenn keine Blue­tooth-Verbin­dung zum iPhone oder keine WLAN-Verbin­dung ins Internet besteht.

Soweit die Theorie, denn in der Praxis funk­tio­niert das LTE- und UMTS-Roaming mit der Smart­watch von Apple keines­falls immer so wie erhofft. Während für Telekom- und o2-Kunden die Auslands-Funk­tion nach der Instal­lation von watchOS 9.1 auf der Uhr funk­tio­nierte, mussten Nutzer eines eSIM-Profils von Voda­fone bis zur Veröf­fent­lichung von watchOS 9.2 warten.

Doch nicht nur an der Frei­gabe für bestimmte Provider schei­tert das Apple-Watch-Roaming, wie wir bereits im Podcast vor einigen Wochen berichtet haben. Teil­weise lässt sich die Auslands-Funk­tion zwar über das Menü der smarten Uhr akti­vieren, es funk­tio­niert aber in der Praxis nicht oder nur unzu­ver­lässig. So flogen wir im Test mit einer Apple Watch Ultra in Italien immer wieder aus dem Netz. Über vergleich­bare Probleme berichten Nutzer auch im Telekom-Forum.

Unter­schied­liche Erfah­rungen in verschie­denen Ländern

Foto: Apple Einige Anwender haben seit der Roaming-Frei­gabe für die Uhr bereits mehrere Länder bereist und berichten über ganz unter­schied­liche Erfah­rungen. So habe die Mobil­funk-Nutzung in Öster­reich, Ungarn und den USA funk­tio­niert, in Spanien hingegen über­haupt nicht, wie ein Telekom-Kunde berichtet.

Eine Mitar­bei­terin des Telekom-hilft-Teams teilte mit, Hinter­grund seien in vielen Ländern noch fehlende VoLTE-Roamin­gab­kommen. In diesem Fall funk­tio­niere auch die Internet-Nutzung im jewei­ligen Mobil­funk­netz nicht. Offenbar wird das Einbu­chen ins Netz wegen der fehlenden Tele­fonie-Funk­tion verhin­dert, zumal mit der Apple Watch im Roaming kein Fall­back auf UMTS möglich sei, wenn die Tele­fonie im 4G-Netz nicht klappt.

Die Erklä­rung erscheint schlüssig, denn vergleich­bare Erfah­rungen haben wir mit verschie­denen Smart­phones im vergan­genen Sommer mit Voda­fone-SIM-Karten im AT&T-Netz in den USA gemacht. Damals war VoLTE-Roaming für Voda­fone-Kunden bei AT&T noch nicht möglich. Der ameri­kani­sche Netz­betreiber verzichtet aber bereits komplett auf GSM und UMTS. Somit hätten Kunden ohne VoLTE-Roaming nicht tele­fonieren können, weswegen das Roaming komplett verwei­gert wurde.

Telekom: "Apple plant Update"

Eine Lösung wäre die manu­elle Auswahl eines Roaming-Part­ners, in dessen Netz die VoLTE-Nutzung möglich ist. Das ist zwar beim iPhone - wie bei nahezu allen Smart­phones - machbar. Bei der Apple Watch fehlt jedoch eine Option zur manu­ellen Netz­wahl. Hier wird "mit einem zukünf­tigen Update" für Abhilfe sorgen, wie die Telekom-hilft-Mitar­bei­terin weiter ausführte. Noch besser wäre es aller­dings, VoLTE Roaming in möglichst vielen Part­ner­netzen zu ermög­lichen.

