Apple Watch: Update gegen Geistereingaben kommt

Die Apple Watch Series 9 und die Apple Watch Ultra 2 bedienen sich ärger­licher­weise bei manchen Anwen­dern selbst, der Hersteller verspricht ein baldiges Update. Neuesten Infor­mationen zufolge handelt es sich um kein Hard­ware-Problem. Die Geis­ter­ein­gaben entstehen durch einen Soft­ware-Patzer. Deshalb weist Apple Service-Partner dazu an, betrof­fene Kunden um Geduld zu bitten. Die über­eif­rige Smart­watch hat schon zu manchen unan­genehmen Situa­tionen geführt. Etwa das unfrei­wil­lige Absetzen eines Notrufs oder das Aussperren von Anwen­dern durch falsche Pass­code-Eingaben.

Apple Watch: Patch für selt­sames Touch­screen-Verhalten naht

Apple Watch drückt eigenständig Ziffern

Berüh­rungs­emp­find­liche Bild­schirme können die Eigen­heit aufweisen, spora­disch Inter­aktionen zu inter­pre­tieren, obwohl keine Eingaben erfolgten. Im schlimmsten Fall ist es ein Hard­ware-Fehler, dann muss das Gerät zur Repa­ratur einge­schickt werden. Im Fall der Apple Watch Series 9 und Series Ultra 2 ist es jedoch allem Anschein nach ein Soft­ware-Fehler. Zumin­dest behauptet das der, in der Regel vertrau­ens­wür­dige, Tipp­geber Stella Fudge (via iphone-ticker). Apple sei sich dem Problem der Fehl­ein­gaben bewusst und arbeite an einer Lösung.

Notlö­sungen für betrof­fene Anwender

Anbieter sollen die betref­fenden Produkte nicht austau­schen, sondern Kunden darum bitten, auf ein Soft­ware-Update zu warten, welches den Patzer ausmerzt. Bereits in der Vergan­gen­heit gab es Vorfälle von Geis­ter­ein­gaben bei Apple Watches oder iPhones. Aller­dings ist die Häufig­keit der gemel­deten Probleme diesmal unge­wöhn­lich hoch.

Eine elegante Methode, um der autarken Bedie­nung Einhalt zu gebieten, gibt es bislang nicht. Sollte der Touch­screen aufgrund eigen­wil­liger Eingaben nicht mehr reagieren, kann ein Ablegen der Smart­watch auf eine Lade­sta­tion helfen. Führt dieser Schritt zu keinem Erfolg, bietet sich ein Neustart der Apple Watch Series 9 oder Ultra 2 an. Hierfür halten Sie die Seiten­taste und die Krone zehn Sekunden lang gedrückt. Erscheint das Hersteller-Logo, wurde der Neustart einge­leitet. Sollte Ihre Uhr beson­ders oft zu Fehl­ein­gaben neigen, ist es ratsam, sie bis zum Update ausge­schaltet zu lassen. Ansonsten droht ein unfrei­wil­liger Notruf.

