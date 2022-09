Letzte Gerüchte: So soll die Apple Watch Pro aussehen

Heute Abend um 19 Uhr deut­scher Zeit findet das von Apple-Fans seit langem erwar­tete Special Event statt, in dessen Mittel­punkt die Vorstel­lung der voraus­sicht­lich vier Versionen des iPhone 14 steht. Aber auch die Präsen­tation der Apple Watch Series 8 wird erwartet. Es gibt darüber hinaus Hinweise, dass Apple zwei weitere Smart­waches vorbe­reitet: die Apple Watch Pro und ein Einsteiger-Modell, das preis­lich noch unter­halb der Apple Watch SE ange­sie­delt ist. Sieht so die Apple Watch Pro aus?

Quelle: twitter.com/ianzelbo Über Details, die zur Apple Watch Pro in den vergan­genen Tagen kursierten, haben wir bereits berichtet. Jetzt hat der Desi­gner Ian Zelbo Grafiken entworfen, die zeigen, wie die neue Highend-Smart­watch von Apple aussehen könnte. Die Apple Watch Pro könnte die bishe­rige Apple Watch Edition ablösen und preis­lich ober­halb der Stan­dard-Vari­ante der Handy-Uhr des ameri­kani­schen Herstel­lers ange­sie­delt sein. Apple iPhone 14 Datenblatt

Samsung-Parodie

Dummy-Hands-on

Vorstellungstermin

Mögliches Design

Die New York Times berichtet jetzt über eine weitere neue Smart­wach des iPhone-Herstel­lers, die im Rahmen des heutigen Special Events vorge­stellt werden könnte. Diese soll noch güns­tiger als die Apple Watch SE werden und Einsteiger sowie preis­sen­sible Kunden anspre­chen. Diese Klientel versorgte Apple bisher mit der Apple Watch Series 3, die aber aus heutiger Sicht völlig veraltet ist, kein Update auf watchOS 9 mehr bekommt und vermut­lich ab heute Abend nicht mehr verkauft wird.

Doch neuer Prozessor für iPhone 14 (Plus)?

Einem Bericht von 9to5mac zufolge sollen iPhone 14 und iPhone 14 Plus nun doch mit einem über­arbei­teten Prozessor ausge­lie­fert werden. Bislang ging die Fach­welt davon aus, dass nur iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max ein CPU-Upgrade erhalten. Aller­dings bekommen die Stan­dard-Modelle - wie auch in der Vergan­gen­heit vermutet - nicht den A16-Bionic-Chip, der als Herz­stück für die Pro-Modelle der neuen iPhone-Gene­ration fungiert. Apples neue Pro-Smartwatch

Foto: twitter.com/ianzelbo Den Angaben zufolge sollen iPhone 14 und iPhone 14 Plus eine neue Version des aus dem vergan­genen Jahr bekannten A15-Bionic-Prozes­sors bekommen. Aller­dings gibt es keine Infor­mationen dazu, welche Verbes­serungen das über­arbei­tete Chip-Modell mit sich bringt und welche Bezeich­nung Apple der CPU geben wird. Das - wenn auch offenbar nur kleine - Prozessor-Upgrade könnte aber dazu beitragen, dass sich die neuen iPhone-Stan­dard­modelle tech­nisch mehr als erwartet vom iPhone 13 aus dem vergan­genen Jahr unter­scheiden.

AirPods Pro 2 als weitere Produkt-Neuheit

Neben Smart­phones und Smart­wat­ches wird Apple heute Abend voraus­sicht­lich auch die zweite Gene­ration der AirPods Pro vorstellen. Ob sich die Speku­lationen bewahr­heiten, erfahren wir im Rahmen des Apple-Events ab 19 Uhr. teltarif.de wird im Rahmen verlän­gerter Redak­tions­zeiten über alle neuen Produkte berichten, die Apple zeigt. Zudem bietet der Hersteller auch einen Live­stream von der iPhone-14-Keynote an.