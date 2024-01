Apple Watch: Wichtiges Feature wird abgeschaltet

Apple schaltet in neuen Computer-Uhren in den USA die Funk­tion zur Messung des Blut­sauer­stoff­gehalts ab, um die Geräte nach einem verlo­renen Patent­ver­fahren weiter verkaufen zu können. Der Schritt wurde aus Gerichts­unter­lagen am Montag bekannt.

Modi­fizierte Vari­anten

Die Medi­zin­technik-Firma Masimo, die einen US-Import­stopp der Apple Watch erwirkt hatte, teilte mit, dass die ameri­kani­sche Zoll­behörde die Lösung des iPhone-Konzerns akzep­tiert habe. Die Entschei­dung sei noch nicht öffent­lich zugäng­lich, da Apple Teile davon als vertrau­lich betrachte. Der Finanz­dienst Bloom­berg berich­tete daraufhin, Apple verschicke bereits modi­fizierte Versionen der aktu­ellen Modelle Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2 an die US-Läden des Konzerns. Die Apple Watch Ultra 2

Bild: Apple, Screenshot: teltarif.de

Vorwurf: Paten­tierte Tech­nologie ohne Lizenz

Masimo wirft Apple vor, in den Uhren eine von ihr paten­tierte Tech­nologie zur Messung des Sauer­stoff­gehalts ohne Lizenz einzu­setzen. Masimo gewann im Oktober ein Verfahren vor der US-Handels­behörde ITC, die die Einfuhr der betrof­fenen Modelle der Apple Watch in die USA unter­sagte. Auf den Verkauf in anderen Ländern hat der Streit keinen Einfluss. Auch in bereits verkauften Geräten in den USA darf die Funk­tion weiter genutzt werden.

Apple zog gegen die ITC-Entschei­dung vor Gericht und versucht zugleich, den Import­stopp für die Dauer des Verfah­rens aussetzen zu lassen.

