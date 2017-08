Apple Watch bekommt Mobilfunk-Modul mit LTE

Kommt bald die Apple Watch mit LTE-Mobilfunk-Modul? Apple will laut einem Medienbericht in diesem Jahr eine neue Version seiner Computer-Uhr Watch auf den Markt bringen, die direkt über das Mobilfunk-Netz ins Internet gehen kann. Bisher braucht die Apple Watch dafür die Verbindung zum iPhone des Besitzers.

Zumindest einige Modelle der Apple-Uhr sollen nun Chips zur Verbindung mit LTE-Mobilfunknetzen bekommen, schreibt der Finanzdienst Bloomberg. Apple sei bereits in Gesprächen mit Netzbetreibern in den USA und Europa, hieß es unter Berufung auf informierte Personen. Zugleich könne sich der Marktstart auch über 2017 hinaus verzögern, schränkte Bloomberg ein.

3 Millionen verkaufte Apple Watch pro Quartal

Die Apple Watch ist seit der Markteinführung im Frühjahr 2015 die meistverkaufte Smartwatch. Der Konzern selbst nennt keine konkreten Absatzzahlen, Marktbeobachter gehen von mehr als drei Millionen Geräten pro Quartal aus. Apple-Chef Tim Cook sagte zuletzt lediglich, im vergangenen Vierteljahr seien die Verkäufe im Jahres­vergleich um 50 Prozent gestiegen.

Mit der zweiten Generation im vergangenen Jahr machte Apple die Uhr bereits etwas unabhängiger vom iPhone mit einem eigenen GPS-Chip, dank dem zum Beispiel die Distanz bei einem Trainingslauf aufgenommen werden kann. Im Kurz-Test der Apple Watch Series 2 erfahren Sie mehr zu der Leistung des Prozessors und der Akku-Laufzeit der Smartwatch.

Die Konkurrenz schläft nicht: Samsung-Smartwatch der Gear-Reihe

Samsung stellte bereits vor rund zwei Jahren eine Smartwatch der Gear-Reihe mit Mobilfunk-Anschluss vor, ihre Verkaufszahlen sind nicht bekannt.

Die Samsung Gear S3 haben wir im Kurz-Test bereits näher unter die Lupe genommen. Dabei handelt es sich um die noch aktuelle Version der Samsung-Smartwatch. Anfang September findet die IFA in Berlin statt. Die Wahrscheinlich­keit ist hoch, dass Samsung im Rahmen eines Events die Samsung Gear S4 präsentiert. Noch vor der Smartwatch-Vorstellung findet am 23. August aber in New York das Unpacked-Event für das Samsung Galaxy Note 8 statt. An diesem Tag werden Sie alle wichtigen Informationen rund um das Highend-Smartphone mit S-Pen auf teltarif.de lesen - also schauen Sie vorbei!

