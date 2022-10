Apple Watch mit eSIM: So ist LTE im Ausland jetzt nutzbar

Apple hat anläss­lich seines Special Events Anfang September ange­kün­digt, dass noch in diesem Jahr Inter­national Roaming für Smart­wat­ches einge­führt wird. Bislang war die Nutzung der eSIM einer Apple Watch Cellular auf das Heimat­netz des Kunden beschränkt. Im Ausland musste die Handy-Uhr entweder per Blue­tooth mit dem iPhone gekop­pelt oder über WLAN mit dem Internet verbunden zu sein, um Daten­dienste zu nutzen. International Roaming mit der Apple Watch

Foto: teltarif.de Mit der am Montag­abend veröf­fent­lichten watchOS-Version 9.1 hat Apple sein Verspre­chen in die Tat umge­setzt und Inter­national Roaming für die Cellular-Vari­anten seiner Smart­wat­ches akti­viert. Eine weitere Ankün­digung durch den Hersteller - etwa im Chan­gelog zur neuen Betriebs­system-Version - gab es nicht. Verfügbar ist die Auslands­nut­zung im Mobil­funk­netz für die Apple Watch Series 5 und alle neueren Vari­anten der Handy-Uhr von Apple.

Auch nach der Instal­lation von watchOS 9.1 ist die Frei­schal­tung von Inter­national Roaming auf den ersten Blick nicht erkennbar - es sei denn, man nutzt die Uhr im Ausland und ohne Blue­tooth- oder WLAN-Verbin­dung. Dann sollte sich das Gadget - anders als bisher - in ein vorhan­denes LTE- oder UMTS-Netz einbu­chen, mit dem der eigene Provider ein Roaming-Abkommen hat.

Daten-Roaming stan­dard­mäßig deak­tiviert

Während Tele­fonate mit der Apple Watch im Ausland nach Instal­lation der aktu­ellen Firm­ware-Version sofort möglich sein sollten, ist die mobile Internet-Nutzung im Inter­national Roaming stan­dard­mäßig deak­tiviert. Wer mit der Apple Watch im Ausland über LTE oder UMTS auf das Internet zugreifen möchte, muss daher im Menü Einstel­lungen - Mobil­funk direkt auf der Uhr Daten-Roaming frei­schalten.

Eine spezi­elle Akti­vie­rung - wie von Apple auf der Keynote zumin­dest für einige Provider in Aussicht gestellt - dürfte für Kunden der deut­schen Netz­betreiber entfallen. Die eSIM-Profile werden von Telekom, Voda­fone und o2 wie herkömm­liche MultiSIM-Karten behan­delt und funk­tio­nieren demnach - unab­hängig vom verwen­deten Endgerät - auch im Ausland. Dabei gelten die glei­chen Kondi­tionen wie für die Haupt­karte, die bei Apple-Watch-Besit­zern in der Regel im iPhone steckt.

Eine Einschrän­kung ist bei der Tele­fonie zu berück­sich­tigen: Die Apple Watch unter­stützt neben 5G auch die GSM-Netze nicht. Somit kann die Smart­watch nicht auf 2G umschalten, wenn das verwen­dete Netz VoLTE Roaming noch nicht beherrscht. Als Fall­back kommt aber UMTS in Frage, zumal die 3G-Netze in vielen Nach­bar­län­dern - anders als hier­zulande - noch aktiv sind.

