Apple Watch: Modelle ohne SpO2-Messung starten

Die Watch Series 9 und Watch Ultra 2 müssen aufgrund des Patent­streits von Apple mit einem Medi­zin­unter­nehmen vorerst vom US-Markt verschwinden. Kürz­lich infor­mierten wir Sie darüber, dass Masimo den kali­for­nischen Hersteller aufgrund einer nicht geneh­migten Methode zur Messung des Blut­sauer­stoffes verklagt hat. Bei in Umlauf befind­lichen Exem­plaren der schlauen Uhr deak­tiviert ein Soft­ware-Update die Funk­tion. Apple darf die regu­lären Vari­anten von Watch Series 9 und Ultra 2 ab sofort nicht mehr in Nord­ame­rika verkaufen. Eine modi­fizierte Fassung steht aber schon parat.

Apple-Uhren in Nord­ame­rika ohne SpO2-Messung

Smartwatch von Masimo mit Blutsauerstoffsensor

Masimo

Die Analyse des Blut­sauer­stoff­gehaltes ist ein wich­tiges und weit verbrei­tetes Feature in Weara­bles. Es findet sogar häufig in den güns­tigsten Exem­plaren Verwen­dung. Ausge­rechnet Apples Luxus-Produkte Watch Series 9 und Watch Ultra 2 müssen jetzt aber ohne diese Funk­tion auskommen. Zumin­dest in den USA ist das der Fall, wo sich der iPhone-Schöpfer einem Gerichts­urteil im Patent­streit mit Masimo beugen muss. Nicht nur wird dort ein Soft­ware-Update die SpO2-Messung gene­rell deak­tivieren, sondern auch der Verkauf der Uhren ab sofort gestoppt.

Eine von Apple erwirkte Notfall-Beru­fung mit Ausnah­mere­gelung ist ausge­laufen. Dennoch müssen Inter­essenten keine Panik haben. Modi­fizierte Vari­anten der Apple Watch Series 9 und Watch Ultra 2 bringt der Hersteller nun in Nord­ame­rika in den Handel. Diese entspre­chen dem Gerichts­beschluss, welcher besagt, dass der Verkauf der Uhren mit aktivem Sensor für die Blut­sauer­stoff­mes­sung unlauter ist. Folg­lich haben die verän­derten Fassungen, die mit LW/A am Ende der Gerä­tenummer kennt­lich gemacht sind, ab Werk das Feature gesperrt.

Apple hofft auf Erfolg seiner Beru­fung

Im Urteil wird ange­merkt, dass ein Unter­nehmen noch so groß und mächtig sein kann, es müsse das geis­tige Eigentum von Erfin­dern dennoch respek­tieren und Konse­quenzen bei einer Patent­ver­let­zung tragen. Apple hat indes Beru­fung einge­reicht. Das Unter­nehmen hofft auf einen Sieg und damit die Möglich­keit, die regu­lären Vari­anten der Series 9 und Ultra 2 wieder in den Verei­nigten Staaten verkaufen zu dürfen. Schlägt der Einspruch fehl, muss die Firma weiterhin die Exem­plare mit abge­schal­tetem SpO2-Sensor in den USA veräu­ßern. (via heise)

