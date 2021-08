Apple Watch 7: So sieht das flache Design aus

Sollten sich die Gerüchte bewahr­heiten, bekommt die Apple Watch 7 in diesem Jahr ein neues Design und zieht mit iPhone und iPad gleich. Neue Render­bilder zeigen das frische Design in voller Pracht.

In wenigen Wochen soll Apple seine September-Keynote abhalten. Erwartet werden die neuen iPhone-Modelle der Serie "13". Gerüchten zufolge soll das neue iPhone schon am 24. September in den Verkauf gehen, was auf ein baldiges Vorstel­lungs­event schließen lässt.

Neben den neuen iPhones wird auch eine Aktua­lisie­rung der beliebten Apple Watch erwartet. Chro­nolo­gisch ist die Apple Watch 7 an der Reihe. Schon seit einigen Wochen werden Gerüchte heiß gekocht, dass das dies­jäh­rige Upgrade nicht nur tech­nisch aufge­wertet wird, sondern auch ein neues Design erhalten soll. Stimmen die Gerüchte am Schluss, so gleicht sich das Design der neuen Apple Watch an die mit dem iPhone 12 wieder einge­führte kantige Optik für das Smart­phone und dem iPad-Pro-Design von 2018 an.

Jetzt sind neue Render­bilder erstellt worden, die eine schicke Apple Watch Series 7 mit neuer Gehäu­seform zeigen.

Apple Watch Series 7: So könnte das neue Design aussehen

So könnte die Apple Watch Series 7 aussehen

Bild: phoneArena.com Erst vergan­gene Woche berich­teten wir darüber, dass die neue Apple Watch der Series 7 auch eine andere Größe erhalten soll. Während die ersten Gene­rationen der smarten Uhr noch 38 mm und 42 mm groß waren und Nach­folger auf 40 mm und 44 mm anwuchsen, soll es die Apple Watch Series 7 in 41 mm und 45 mm geben.

Jetzt hat das Online-Portal phoneArena auf Basis der aktu­ellen Gerüchte und Infor­mationen zur Apple Watch Series 7 neue 3D-Render­bilder veröf­fent­licht. Offi­ziell bestä­tigt, dass die Apple Watch am Ende tatsäch­lich so aussieht, ist hier natür­lich nichts. Die Bilder geben aber einen Einblick in das mögliche Design der Smart­watch.

Sollte die Uhr so aussehen, bilden das Line-up aus aktu­eller iPhone-Serie, bei der das Design der Modelle aus dem vergan­genen Jahr mit großer Wahr­schein­lich­keit beibe­halten wird, und iPad Pro sowie iPad Air eine Einheit. Apple Watch Series 7 mit kantigem Displayrahmen

Bild: phoneArena.com Wir empfinden das Design der erhält­lichen Modelle wie Series 6 und Apple Watch SE mehr oder weniger als zeitlos. Auch nach mehreren Gene­rationen Design-Mitschlep­pens, wie Apple das gerne mit seinen Handys macht, muss nicht unbe­dingt etwas Schlechtes sein. Das bleibt aber alles Geschmack­sache, zur Abwechs­lung mal ein frisches Design ist aber auch will­kommen.

Im Bericht wird auch über den Preis speku­liert. phoneArena geht davon aus, dass die Apple Watch Series 7 bei 399 Dollar startet. Die größere Version mit 45 mm und Modelle mit Mobil­funk­schnitt­stelle sowie Sonder­edi­tionen werden entspre­chend teurer sein. Das Event soll am 14. September statt­finden.

Der Discounter Aldi hatte vor wenigen Tagen das iPad 2020 der achten Gene­ration im Angebot. Der Preis im Vergleich zur UVP des Herstel­lers war gut. Mitt­ler­weile ist das Tablet vergriffen. Sollten Sie sich jetzt erst für den Flach­rechner inter­essieren, müssen Sie sich nicht ärgern. Wir zeigen Ihnen Preis­alter­nativen.