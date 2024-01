Apple Vision Pro: Termin für Verkaufsstart ist offiziell

Im vergan­genen Jahr hatte Apple sein smartes Headset Vision Pro als "one more thing" im Rahmen der Keynote zur Entwick­ler­kon­ferenz WWDC vorge­stellt. Der Hersteller kündigte seiner­zeit an, das Gadget werde "Anfang 2024" in den Verei­nigten Staaten auf den Markt kommen. Ging man in Bran­chen­kreisen zunächst davon aus, dass der Verkaufs­start im Früh­jahr erfolgt, hat der Hersteller den Termin für die Markt­ein­füh­rung nun offi­ziell gemacht.

In den USA wird Apple Vision Pro ab 19. Januar vorbe­stellbar sein. Ausge­lie­fert wird das Gadget ab 2. Februar. Bereits in den vergan­genen Tagen gab es Hinweise darauf, dass Apple den Markt­start parallel zur Consumer Elec­tro­nics Show (CES) verkünden wird, die in dieser Woche in Las Vegas statt­findet. Diese Vermu­tung hat sich nun bestä­tigt. Apple bietet das smarte Headset in den Verei­nigten Staaten sowohl in seinem Online-Store, als auch in allen statio­nären Laden­geschäften an. Apple Vision Pro vor Verkaufsstart

Foto: Apple Keine Angaben machte der Hersteller dazu, wann das Gerät in weiteren Ländern erhält­lich sein wird. Der Analyst Mark Gurman berichtet auf Bloom­berg, dass es wahr­schein­lich nicht lange dauert, bis Apple das Vision Pro auch außer­halb seines Heimat­marktes verkauft. Zu den ersten Ländern abseits der USA, in denen das Headset verkauft wird, sollen demnach China, Kanada und das Verei­nigte König­reich gehören. Zu einem Markt­start in Deutsch­land sagte der Analyst nichts.

Preise ab 3499 US-Dollar

In den USA ist das Vision Pro zu Preisen ab 3499 Dollar erhält­lich. Das Gerät kommt mit 256 GB Spei­cher­platz. Bislang nicht bekannt ist, zu welchen Preisen Apple das Headset mit größerem Spei­cher­umfang verkauft. Opti­sche Einsätze für Bril­len­träger werden zu Preisen ab 99 Dollar ange­boten. Das Zubehör wird von Zeiss gelie­fert.

Mark Gurman zufolge deutete sich der baldige Verkaufs­start des Vision Pro in den vergan­genen Wochen bereits an. Indi­zien seien unter anderem Schu­lungen gewesen, zu denen ameri­kani­sche Apple-Store-Mitar­beiter in die Firmen­zen­trale nach Cuper­tino zitiert worden seien. Doch im Januar seien weitere Schu­lungen für das Verkaufs­per­sonal geplant. Weiterhin seien erste Exem­plare bereits in die Verteil­zen­tren gelie­fert worden, von denen aus die Apple Retail Stores mit den Produkten belie­fert werden.

