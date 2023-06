One more thing: Das ist Apple Vision Pro

Apple Vision Pro

Bild: Apple Wie erwartet hat Apple heute Abend auch seine AR-Brille vorge­stellt. Diese nennt sich Apple Vision Pro und ist nach Apple-Angaben ein neuer Computer. Das Gadget sieht wie eine Taucher­brille aus, die mit digi­taler Krone und Kameras ausge­stattet ist. Apple Vision Pro soll Inhalte aus der Umge­bung mit dem kombi­nieren, was auf dem Gerät selbst gerade läuft.

Die Steue­rung kann über Gesten mit den Augen, mit der Stimme und mit den Händen erfolgen. Nach dem Aufsetzen der Brille landet man in einem Start­bild­schirm. Apps sollen sich plat­zieren können, wo man sie haben möchte. Mit der digi­talen Krone können Nutzer zwischen Augmented Reality und Virtual Reality wech­seln.

Apple Vision Pro

Bild: Apple Andere Personen können die Augen des Vision Pro Trägers sehen. Zudem "merkt" die Brille, wenn sich andere Menschen nähern und blendet diese ein. Ansonsten lassen sich alle Stan­dard-Programme nutzen, die auch von iPhone, iPad und Mac bekannt sind. Daten werden dabei zwischen verschie­denen Apple-Geräten synchro­nisiert, wenn diese mit dem glei­chen Apple-Account genutzt werden. Das App-Menü der smarten Brille

Bild: Apple

Die viel­fäl­tigen Anwen­dungs­mög­lich­keiten

Zu den Anwen­dungs­mög­lich­keiten gehören das Betrachten von Videos und das Lesen von Texten. Per Kopf­bewe­gung kann zwischen verschie­denen Apps gewech­selt werden. Die Nutzung der smarten Brille soll auch unter­wegs, etwa am Arbeits­platz oder im Hotel, möglich sein. Tasta­turen können per Blue­tooth verbunden werden, auch FaceTime ist mit Vision Pro nutzbar.

Die Brille bietet Unter­stüt­zung für SharePlay. Sie kann als 3D-Kamera fungieren, die Fotos und Videos auf Knopf­druck aufzeichnet. Andere Personen in der Umge­bung sollen auto­matisch ange­zeigt werden, dass die Kamera des Head­sets mitläuft. Auch Spatial Audio wird unter­stützt.

Augmented Reality auch bei der produktiven Arbeit

Bild: Apple Mit Apple Vision Pro können auch 3D-Filme betrachtet werden. Das soll sich anfühlen, als sei man direkt im Film. Unter anderem bekommen Käufer die Inhalte von Apple TV+ zu sehen. Spiele sind eben­falls an Bord. Dazu kommen Inhalte von der Walt Disney Company.

Weitere Details zur Hard­ware

Die Vision Pro ist laut Apple aus möglichst leichtem Mate­rial herge­stellt worden. Auf der Ober­seite gibt es neben der digi­talen Krone einen weiteren Knopf. Das Mate­rial ist laut Apple atmungs­aktiv. In Koope­ration mit Zeiss werden spezi­elle Linsen für Bril­len­träger ange­boten. An einem Kabel hängt der Akku der smarten Brille.

Disney+ kommt nativ auf der Brille - angekündigt von Disney-Chef Bob Iger

Bild: Apple Apple Vision Pro zeigt 23 Millionen Pixel an, die sich auf zwei microOLED-Displays verteilen. Ein für die Brille entwi­ckeltes Spatial-Audio-System soll dem Träger das Gefühl vermit­teln, dass der Sound immer aus der "rich­tigen" Rich­tung kommt. Die Brille basiert auf einem neuen, R1 genannten Chip, der auf dem Konzept des Apple-M2-Prozes­sors basiert.

Die Brille kommt mit dem Betriebs­system visionOS. Entwickler sollen die Möglich­keit bekommen, Apps speziell für die Vision Pro zu entwi­ckeln. Der Nutzer wird mit Optic ID anhand seiner Augen iden­tifi­ziert. Verfügbar sein soll Apple Vision Pro erst Anfang kommenden Jahres. Die Brille ist zunächst nur in den USA zu Preisen ab 3499 Dollar erhält­lich. In weiteren Ländern startet das Gadget im Laufe des Jahres 2024.

