iPhone & iPad: Diese Modelle sollen bald "abgekündigt" sein

Smart­phones von Apple, auch iPhones genannt, werden vergleichs­weise lange mit Soft­ware-Updates versorgt. Ein Beispiel dafür ist das iPhone 5S aus dem Jahr 2013, das im vergan­genen Jahr noch ein Soft­ware-Update erhielt. Bedeutet also: Die Prognosen in Sachen Soft­ware-Dienst­leis­tung sind bei Apple-Modellen gut.

Grund­sätz­lich gilt das auch für den Hard­ware-Support, damit ist irgend­wann aber auch mal Schluss und Geräte werden auf "Vintage" bezie­hungs­weise "Abge­kün­digt" genannte Listen gesetzt. Im Support-Bereich dazu schreibt Apple:

"Besitzer von iPad-, iPhone-, iPod- oder Mac-Produkten erhalten noch fünf Jahre lang, nachdem die Herstel­lung des Produkts einge­stellt wurde (oder länger, wenn dies gesetz­lich vorge­schrieben ist), Service­leis­tungen und Ersatz­teile von Apple oder Apple Service Provi­dern. Apple unter­stützt bestimmte abge­kün­digte und Vintage-Produkte nicht mehr."

Apples Klas­sifi­zie­rung

Wie das Online-Portal 91mobiles jetzt berichtet , sollen bestimmte Geräte in Kürze nicht mehr vom Hersteller aus Kali­for­nien unter­stützt und auf eine dieser Listen gesetzt werden. Um diese Modelle gehe es konkret.

iPhone 5C und iPad mini 4

Bei den Vintage-Produkten handelt es sich laut Apple um Modelle, die "seit mehr als fünf und weniger als sieben Jahren nicht mehr herge­stellt werden." Apple habe mit wenigen Ausnahmen den Hard­ware­ser­vice für Vintage-Produkte einge­stellt.

Abge­kün­digte Produkte sind dagegen Modelle, "die vor mehr als sieben Jahren einge­stellt wurden." Dies­bezüg­lich sei der Hard­ware­ser­vice ausnahmslos einge­stellt, und Service­anbieter könnten keine Ersatz­teile mehr für abge­kün­digte Produkte bestellen.

Nun sollen in Kürze, genauer gesagt im November, zwei weitere Geräte der Liste mit abge­kün­digten Geräten hinzu­gefügt werden. Konkret gehe es laut Artikel auf 91mobiles um das iPhone 5C, das Modell in quietsch­bunten Farben aus dem Jahr 2013, und das iPad mini 4, das im Jahr 2015 an den Verkaufs­start ging.

Die Aufnahme in Apples Liste mit aussor­tierten Geräten markiere damit das Ende der beiden genannten Modelle, einschließ­lich erwei­tertem Hard­ware-Support. Kosten­pflich­tige Repa­ratur-Dienste sollen damit eben­falls nicht mehr ange­boten werden. Wie es weiter heißt, wurde kürz­lich erst das iPhone 6 aus dem Jahr 2014 als Vintage klas­sifi­ziert.

